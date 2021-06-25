Якщо не підрахунок калорій, то що? Дієтолог Андрій Невський запропонував кілька альтернативних способів, за допомогою яких можна частково контролювати дефіцит калорій. Чому частково? А все тому, що наведені далі методи не завжди приводять до бажаного результату.

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Шлях заборон (мучного і солодкого, жирного, з глютеном та лактозою)

По-перше, це гра наосліп. Можливо, ви з'їсте менше за норму і схуднете, а можливо – більше і поправитесь, говорить Андрій. По-друге, обмеження можуть призвести до дефіциту потрібних нутрієнтів. Чим різноманітніший раціон, тим він збалансованіший. По-третє, будь-які заборони створюють спокусу зірватися. І чим довше визріває цей "зрив", тим сильнішим він буде.

Шлях чужих планів

У мережі є дуже багато готових планів харчування. Більш того, навіть додому привозять готові раціони на певну калорійність. Звичайно, результат може бути дуже хорошим. Але у цьому випадку не будуть враховані ваші особисті переваги в їжі.



Підрахунок калорій – запорука схуднення / Фото unsplash

Шлях тарілки

Суть цього американського винаходу така: ваш прийом їжі (ваша тарілка) повинен наполовину складатися з овочів і фруктів (з переважанням овочів), на чверть – з цільних злаків і ще на чверть – з білкової їжі. Плюс до цього йде стакан молока або йогурту.

Плюсик цій системі – за збалансованість. Відмінний варіант для здорового харчування. Мінус – за відсутність контролю. Раціон може бути калорійним, а в справі схуднення це важливо. Ви не знаєте, чи можете ви дозволити собі улюблений смаколик, чи це вже піде в жир,

– каже Невський

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Шлях долоні (або кулака)

У цьому випадку розмір порції повинен дорівнювати розміру долоні або кулака. Знову сліпий метод. Та й кулак / долоня – далеко не показник норми калорійності конкретної людини.

Шлях обмеження за часом

Це вже з розряду "я не їм після 18". Під час дозволеного проміжку часу можна наїстися стільки, що ніяке обмеження не врятує.

Жоден з цих шляхів не дасть вам повного контролю над своєю вагою. Тільки підрахунок, тільки гарантований результат,

– підсумував дієтолог.