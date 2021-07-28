Жир на животі: чим небезпечний та як його позбутися
Джерело:інстаграм Євгенії Самойлової
У світі мільйони людей страждають від надмірної ваги. Причиною часто є вісцеральний жир.
Він провокує розвиток безлічі захворювань. Як його позбутися – розповіла спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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У чому небезпека жиру на животі
Абдомінальний (або вісцеральний) жир – це жирові запаси, що накопичуються всередині черевної порожнини. В розумних межах без нього не обійтися. Він є додатковим захистом життєво важливих органів, бере участь у терморегуляції. Якщо в нормі вісцеральний жир обволікає внутрішні органи й дозволяє їм нормально функціонувати, то у людини з абдомінальним ожирінням він їх здавлює і перешкоджає нормальній роботі,
– зазначила Самойлова.
За її словами, це ускладнює роботу серця, також страждає лімфатичний відтік і кровообіг.Збільшення кількості вісцерального жила є причиною розширення талії. Крім того, цей жир впливає на гормони, він порушує метаболізм і призводить до появи різних захворювань (діабету, ожиріння, гіпертонії та ін.).
Розміри жирових клітин практично необмежені: при кожному нашому наборі ваги вони збільшуються в розмірі. І межі тому немає,
– пояснила тренерка.
Вісцеральний жир небезпечний для здоров'я / Фото Pixabay
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Як позбутися від жиру на животі
- Зменшити калорійність раціону.
- Їсти більше білка (від 1,3 грама на 1 кілограм ваги).
- Додати клітковину в раціон.
- Виключити алкогольні напої.
- Фізична активність кожен день (біг, ходьба, велосипед і ін.).
- Якісний сон не менш ніж 7 годин.
За останніми оцінками, у світі від надмірної ваги страждають 2,6 мільярда людей (майже 30% жителів планети). І, до речі, ожиріння на 48% збільшує ризик смерті людини від коронавірусної хвороби,
– резюмувала Євгенія Самойлова.