Жир на животе: чем опасен и как от него избавиться

28 июля 2021 , 16:42
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Источник:

инстаграм Евгении Самойловой

В мире миллионы людей страдают от избыточного веса. Причиной часто является висцеральный жир.

Он провоцирует развитие множества заболеваний. Как от него избавиться – рассказала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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В чем опасность жира на животе

Абдоминальный (или висцеральный) жир – это жировые запасы, накапливающиеся внутри брюшной полости. В разумных пределах без него не обойтись. Он является дополнительной защитой жизненно важных органов, участвует в терморегуляции. Если в норме висцеральный жир обволакивает внутренние органы и позволяет им нормально функционировать, то у человека с абдоминальным ожирением он их сдавливает и препятствует нормальной работе,
– отметила Самойлова.

По ее словам, это усложняет работу сердца, также страдает лимфатический отток и кровообращение.

Увеличение количества висцерального жила является причиной расширения талии. Кроме того, этот жир влияет на гормоны, он нарушает метаболизм и приводит к появлению различных заболеваний (диабета, ожирения, гипертонии и пр.).

Размеры жировых клеток практически не ограничены: при каждом нашем наборе веса они увеличиваются в размере. И предела тому нет,
– пояснила тренер.

Висцеральный жир опасен для здоровья / Фото Pixabay

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Как избавиться от жира на животе

  • Уменьшить калорийность рациона.
  • Есть больше белка (от 1,3 грамма на 1 килограмм веса).
  • Добавить клетчатку в рацион.
  • Исключить алкогольные напитки.
  • Физическая активность каждый день (бег, ходьба, велосипед и пр.).
  • Качественный сон не менее 7 часов. 

По последним оценкам, в мире от избыточного веса страдают 2,6 миллиарда человек (почти 30% жителей планеты). И, кстати, ожирение на 48% увеличивает риск смерти человека от коронавирусной болезни,
– резюмировала Евгения Самойлова.

 

Автор: Наталя Бережна