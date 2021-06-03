Запечений палтус з селерою і лавандовою заправкою: оригінальний рецепт дієтичної риби

Цей рецепт приготування риби однозначно оцінять ті, хто худне, бо не дарма вважається це ніжне біле м'ясо дієтичним делікатесом. А ще ви не витратите багато сил і часу, запікаючи палтуса у духовці.
Так, простим і надзвичайно корисним рецептом приготування риби поділилася нутриціологиня Надя Андрєєва. Крім цього, за словами фахівця, ця страва підтримує функцію щитовидної залози.
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Як запекти палтуса з селерою: покроковий рецепт
Інгредієнти
- 1 філе палтуса (170 – 220 грамів);
- Щіпка морської солі;
- Щіпка молотого чорного перцю;
- 1 столова ложка олії авокадо (або кокосової олії).
Інгредієнти для салату
- 2– 3 консервовані солодкі перці (за бажанням);
- Внутрішня частина 1 селери, нарізана тонко по діагоналі;
- Нарізана петрушка.
Інгредієнти для заправки
- 1/4 чашки оливкової олії холодного віджиму;
- 1/4 столової ложки лимонного соку;
- 1 чайна ложка суцвіть лаванди, подрібнених в ступці (за бажанням);
- Морська сіль на смак.
Спосіб приготування
- Посипте філе палтуса сіллю і перцем.
- Поставте на середній вогонь сковороду і налийте у неї олію авокадо. Як тільки олія нагріється, викладіть філе зрізом вниз.
- Підрум'яньте рибу до золотистої скоринки (2 – 3 хвилини), потім переверніть її і поставте сковороду в попередньо розігріту духовку до 180°C.
- Запікайте рибу ще 5 – 8 хвилин у залежності від товщини філе.
- Тим часом змішайте у великій мисці інгредієнти для салату, а в іншій – інгредієнти для соусу: оливкова олія, лимонний сік і подрібнені квітки лаванди. Заправте салат.
- Дістаньте рибу з духовки і подавайте разом з салатом.
Смачного!
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