Запечений палтус з селерою і лавандовою заправкою: оригінальний рецепт дієтичної риби

Цей рецепт приготування риби однозначно оцінять ті, хто худне, бо не дарма вважається це ніжне біле м'ясо дієтичним делікатесом. А ще ви не витратите багато сил і часу, запікаючи палтуса у духовці.

Так, простим і надзвичайно корисним рецептом приготування риби поділилася нутриціологиня Надя Андрєєва. Крім цього, за словами фахівця, ця страва підтримує функцію щитовидної залози.

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Як запекти палтуса з селерою: покроковий рецепт

Інгредієнти

1 філе палтуса (170 – 220 грамів);

Щіпка морської солі;

Щіпка молотого чорного перцю;

1 столова ложка олії авокадо (або кокосової олії).

Інгредієнти для салату

2– 3 консервовані солодкі перці (за бажанням);

Внутрішня частина 1 селери, нарізана тонко по діагоналі;

Нарізана петрушка.

Інгредієнти для заправки

1/4 чашки оливкової олії холодного віджиму;

1/4 столової ложки лимонного соку;

1 чайна ложка суцвіть лаванди, подрібнених в ступці (за бажанням);

Морська сіль на смак.

Спосіб приготування

Посипте філе палтуса сіллю і перцем. Поставте на середній вогонь сковороду і налийте у неї олію авокадо. Як тільки олія нагріється, викладіть філе зрізом вниз. Підрум'яньте рибу до золотистої скоринки (2 – 3 хвилини), потім переверніть її і поставте сковороду в попередньо розігріту духовку до 180°C. Запікайте рибу ще 5 – 8 хвилин у залежності від товщини філе. Тим часом змішайте у великій мисці інгредієнти для салату, а в іншій – інгредієнти для соусу: оливкова олія, лимонний сік і подрібнені квітки лаванди. Заправте салат. Дістаньте рибу з духовки і подавайте разом з салатом.

Смачного!

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