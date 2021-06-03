Запеченный палтус с сельдереем и лавандовой заправкой: оригинальный рецепт диетической рыбы

Этот рецепт приготовления рыбы однозначно оценят те, кто худеет, потому что не зря считается это нежное белое мясо диетическим деликатесом. А еще вы не потратите много сил и времени, запекая палтуса в духовке.
Так, простым и чрезвычайно полезным рецептом приготовления рыбы поделилась нутрициолог Надя Андреева. Кроме этого, по словам специалиста, это блюдо поддерживает функцию щитовидной железы.
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Как приготовить палтуса с сельдереем: пошаговый рецепт
Ингредиенты
- 1 филе палтуса (170 – 220 граммов);
- Щепотка морской соли;
- Щепотка молотого черного перца;
- 1 столовая ложка масла авокадо (или кокосового масла).
Ингредиенты для салата
- 2 – 3 консервированных сладких перца (по желанию);
- Внутренняя часть 1 сельдерея, нарезанный тонко по диагонали;
- Нарезанная петрушка.
Ингредиенты для заправки
- 1/4 чашки оливкового масла холодного отжима;
- 1/4 столовой ложки лимонного сока;
- 1 чайная ложка соцветий лаванды, измельченных в ступке (по желанию);
- Морская соль по вкусу.
Способ приготовления
- Посыпьте филе палтуса солью и перцем.
- Поставьте на средний огонь сковороду и налейте в нее масло авокадо. Как только масло нагреется, выложите филе срезом вниз.
- Подрумяньте рыбу до золотистой корочки (2 – 3 минуты), затем переверните ее и поставьте сковороду в предварительно разогретую духовку до 180°C.
- Запекайте рыбу еще 5 – 8 минут в зависимости от толщины филе.
- Тем временем смешайте в большой миске ингредиенты для салата, а в другой – ингредиенты для соуса: оливковое масло, лимонный сок и измельченные цветки лаванды. Заправьте салат.
- Достаньте рыбу из духовки и подавайте вместе с салатом.
Приятного аппетита!
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