Запеченный палтус с сельдереем и лавандовой заправкой: оригинальный рецепт диетической рыбы

3 июня 2021 , 10:27
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Источник:

инстаграм Нади Андреевой

Этот рецепт приготовления рыбы однозначно оценят те, кто худеет, потому что не зря считается это нежное белое мясо диетическим деликатесом. А еще вы не потратите много сил и времени, запекая палтуса в духовке.

Так, простым и чрезвычайно полезным рецептом приготовления рыбы поделилась нутрициолог Надя Андреева. Кроме этого, по словам специалиста, это блюдо поддерживает функцию щитовидной железы.

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Как приготовить палтуса с сельдереем: пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • 1 филе палтуса (170 – 220 граммов);
  • Щепотка морской соли;
  • Щепотка молотого черного перца;
  • 1 столовая ложка масла авокадо (или кокосового масла).

Ингредиенты для салата

  • 2 – 3 консервированных сладких перца (по желанию);
  • Внутренняя часть 1 сельдерея, нарезанный тонко по диагонали;
  • Нарезанная петрушка.

Ингредиенты для заправки

  • 1/4 чашки оливкового масла холодного отжима;
  • 1/4 столовой ложки лимонного сока;
  • 1 чайная ложка соцветий лаванды, измельченных в ступке (по желанию);
  • Морская соль по вкусу.

Способ приготовления

  1. Посыпьте филе палтуса солью и перцем.
  2. Поставьте на средний огонь сковороду и налейте в нее масло авокадо. Как только масло нагреется, выложите филе срезом вниз.
  3. Подрумяньте рыбу до золотистой корочки (2 – 3 минуты), затем переверните ее и поставьте сковороду в предварительно разогретую духовку до 180°C.
  4. Запекайте рыбу еще 5 – 8 минут в зависимости от толщины филе.
  5. Тем временем смешайте в большой миске ингредиенты для салата, а в другой – ингредиенты для соуса: оливковое масло, лимонный сок и измельченные цветки лаванды. Заправьте салат.
  6. Достаньте рыбу из духовки и подавайте вместе с салатом.

Приятного аппетита!

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Автор: Назарій Сорока