Яку воду потрібно пити в спеку, щоб схуднути: поради від профі

Всім відомо, що вода є важливим фактором для гарного самопочуття. Для тих, хто хоче знизити вагу, випивати багато води протягом дня – ключова умова.

При цьому йдеться саме про чисту воду, а не чай, коктейлі чи каву. Як пити більше води й що в неї можна додати, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Одна з найпопулярніших порад щодо схуднення – пити більше води. Здавалося б, влітку це не має бути складно, адже в спеку пити хочеться більше, але на ділі виявляється, що багато для втамування спраги вибирає солодку газовану воду або магазинний сік,

– зазначила Кален.

Як пити більше води

Кожен день ставте перед собою мету – випити потрібну кількість води.

– випити потрібну кількість води. Протягом дня т римайте воду перед собою . Це допоможе не забувати про свою мету. ⠀

. Це допоможе не забувати про свою мету. ⠀ Якщо ви весь день перебуваєте на ногах, поставте нагадування про воду в телефоні.

Щоб зробити процес пиття незвичайним, можна пити воду через трубочку. Так непомітно для себе можна спустошити склянку,

– порекомендувала експертка.

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Чим урізноманітнити воду

Якщо вам не подобається смак звичайної води – перетворіть її на напій. Додавайте листя м'яти, імбир, ягоди, корицю, лимон чи огірок. Також можна використовувати лід або пити воду з холодної склянки. За словами Олени Кален, це теж впливає на смак.

Красива пляшка або склянка може стати продовженням вашого іміджу і подарує емоційний заряд.