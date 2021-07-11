Яку воду потрібно пити в спеку, щоб схуднути: поради від профі
Джерело:інстаграм Олени Кален
Всім відомо, що вода є важливим фактором для гарного самопочуття. Для тих, хто хоче знизити вагу, випивати багато води протягом дня – ключова умова.
При цьому йдеться саме про чисту воду, а не чай, коктейлі чи каву. Як пити більше води й що в неї можна додати, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Одна з найпопулярніших порад щодо схуднення – пити більше води. Здавалося б, влітку це не має бути складно, адже в спеку пити хочеться більше, але на ділі виявляється, що багато для втамування спраги вибирає солодку газовану воду або магазинний сік,
– зазначила Кален.
Як пити більше води
- Кожен день ставте перед собою мету – випити потрібну кількість води.
- Протягом дня тримайте воду перед собою. Це допоможе не забувати про свою мету. ⠀
- Якщо ви весь день перебуваєте на ногах, поставте нагадування про воду в телефоні.
Щоб зробити процес пиття незвичайним, можна пити воду через трубочку. Так непомітно для себе можна спустошити склянку,
– порекомендувала експертка.
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Чим урізноманітнити воду
Якщо вам не подобається смак звичайної води – перетворіть її на напій. Додавайте листя м'яти, імбир, ягоди, корицю, лимон чи огірок. Також можна використовувати лід або пити воду з холодної склянки. За словами Олени Кален, це теж впливає на смак.Зверніть увагу! Красива пляшка або склянка може стати продовженням вашого іміджу і подарує емоційний заряд.