Какую воду нужно пить в жару, чтобы похудеть: советы от профи

Всем известно, что вода является важным фактором для хорошего самочувствия. Для тех, кто хочет снизить вес, выпивать много воды в течение дня – ключевое условие.

При этом речь идет именно о чистой воде, а не чае, коктейлях или кофе. Как пить больше воды и что в нее можно добавить, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

Важно Как не набрать лишние килограммы в отпуске: 4 пункты, которые вас спасут

Один из самых популярных советов по похудению – пить больше воды. Казалось бы, летом это не должно быть сложно, ведь в жару пить хочется больше, но на деле оказывается, что многие для утоления жажды выбирают сладкую газировку или магазинный сок,

– отметила Кален.

Как пить больше воды

Каждый день ставьте перед собой цель – выпить нужное количество воды.

– выпить нужное количество воды. В течение дня держите воду перед собой . Это поможет не забывать о своей цели. ⠀

. Это поможет не забывать о своей цели. ⠀ Если вы весь день находитесь на ногах, поставьте напоминание о воде в телефоне.

Чтобы сделать процесс питья необычным, можно пить воду через трубочку. Так незаметно для себя можно опустошить стакан,

– порекомендовала эксперт.

Интересно Невероятный салат с креветками: что нужно и как приготовить

Чем разнообразить воду

Если вам не нравится вкус обычной воды – превратите ее в напиток. Добавляйте листья мяты, имбирь, ягоды, корицу, лимон или огурец. Также можно использовать лед или пить воду из холодного стакана. По словам Елены Кален, это тоже влияет на вкус.

Красивая бутылка или стакан может стать продолжением вашего имиджа и подарит эмоциональный заряд.