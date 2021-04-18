Як приготувати смачний пісний пиріг: рецепт від фітнес-тренерки

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Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

У Великий піст хочеться побалувати себе чимось новеньким і смачним. Для цього існують нові рецепти, які урізноманітнюють раціон.

Одним з таких є пісний пиріг з сочевиці. Як його приготувати – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Пісний сочевичний пиріг

Що знадобиться:

  • Сочевиця – 200 грамів.
  • Кокосові вершки – 50 грамів.
  • Морква – 2 штуки.
  • Цибуля – 1 штука.
  • Часник – 3 зубчики.
  • Кукурудзяне борошно – 4-5 столових ложок.
  • Сіль – за смаком.
  • Перець – за смаком.
  • Куркума – за смаком.
  • Оливкова олія – 1 столова ложка.

Смачний пиріг із сочевиці можна їсти в піст / Фото Pixabay

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Як готувати:

  • Сочевицю відварюємо.
  • Цибулю та моркву пасеруємо на повільному вогні, додаємо оливкову олію і часник, тушкуємо кілька хвилин.
  • Сочевицю перебиваємо занурювальним блендером.
  • Додаємо до сочевиці вершки, овочі, куркуму і борошно. Все солимо і перчимо.
  • Випікаємо пиріг у духовці 30 хвилин за температури 180 градусів.