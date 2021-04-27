Чим смачним побалувати себе при схудненні: неймовірний десерт

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Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

Якщо ви довго худнете чи просто обмежуєте себе в солодощах, часом з'являється бажання з'їсти щось смачне. Важливо при цьому, щоб десерт не був шкідливим для фігури.

Одним з таких варіантів може стати сирний торт з ягодами. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Заливний сирний торт з ягодами

Інгредієнти:

  • Сир знежирений – 150 грамів.
За словами Марини Боржемської, можна використати сир жирністю 5%. В такому випадку торт буде ще смачнішим, але при цьому збільшиться калорійність і жирність.
  • Йогурт натуральний – 150 грамів.
  • Ягоди – 150 грамів.
  • Желатин – 2 столові ложки.
  • Підсолоджувач – за смаком.
  • Вода – 100 мілілітрів.

У сирний торт можна додати різні ягоди / Фото pinterest

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Як приготувати:

  • Желатин замочуємо у 100 мілілітрах гарячої води.
  • Сир, йогурт і підсолоджувач з'єднуємо в мисці.
  • Збиваємо масу блендером до однорідності.
  • Ягоди перебираємо, промиваємо та прибираємо зайву рідину.
  • Замочений желатин вливаємо в сирну масу. І ще раз збиваємо.
  • Додаємо ягоди, обережно перемішуємо.
  • Виливаємо в форму й охолоджуємо 3-4 години.

 