Чим смачним побалувати себе при схудненні: неймовірний десерт

Якщо ви довго худнете чи просто обмежуєте себе в солодощах, часом з'являється бажання з'їсти щось смачне. Важливо при цьому, щоб десерт не був шкідливим для фігури.

Одним з таких варіантів може стати сирний торт з ягодами. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Заливний сирний торт з ягодами

Інгредієнти:

Сир знежирений – 150 грамів.

Йогурт натуральний – 150 грамів.

Ягоди – 150 грамів.

Желатин – 2 столові ложки.

Підсолоджувач – за смаком.

Вода – 100 мілілітрів.

За словами Марини Боржемської, можна використати сир жирністю 5%. В такому випадку торт буде ще смачнішим, але при цьому збільшиться калорійність і жирність.

У сирний торт можна додати різні ягоди / Фото pinterest

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Як приготувати: