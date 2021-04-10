Який бургер можна їсти при схудненні: смачний рецепт, який сподобається всім

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Інстаграм Катерини Медушкіної

Під час схуднення багато людей обмежують себе у деяких продуктах, вважаючи, що вони можуть перешкодити зниженню ваги. Однак це не зовсім вірна тактика.

Найголовніше – готувати з правильних продуктів. Як приготувати смачний бургер – розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Рецепт правильного бургера

На 100 грамів: 129,18 кКал. БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 4,93/3,42/19,3.

Інгредієнти на 4 порції

Для соусу:

  • Грецький йогурт – 150 грамів.
  • Огірок – 2 штуки.
  • Перець – за смаком.
  • Сіль – за смаком.

Для котлет:

  • Яловичий пісний фарш – 200 грамів.
  • Цибуля – 1 штука.
  • Часник – 1 зубчик.
  • Яєчний білок – 1 штука.
  • Сіль – за смаком.
  • Перець – за смаком.

Для бургера:

  • Помідор – 2 штуки.
  • Цільнозернові булочки – 4 штуки.
  • Листя зеленого салату – 4 штуки.

Смачний і правильний бургер можна швидко приготувати вдома​ / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Змішуємо фарш, білок, нарізану цибулю, часник, сіль і перець. Можна додати зелень. Подрібнюємо все блендером.
  • Формуємо 4 котлети і з двох сторін обсмажуємо їх на антипригарній сковороді.
  • Для соусу змішуємо грецький йогурт, дрібно нарізані огірки, сіль і перець.
  • Збираємо бургер: нижню цільнозернову булочку змащуємо соусом, кладемо лист салату, котлету, помідори. Можна додати соус або шматочок сиру. Накриваємо верхньою булочкою. ⠀

Для бургера беремо цільнозернові булочки / Фото Pixabay

Булочки можете купити готові цільнозернові або зробити самостійно,
– зазначила Катерина Медушкіна.