Які вуглеводи можна їсти при схудненні: перелік продуктів

10 червня 2021 , 10:07
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Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

Якщо ви вирішили знизити вагу, важливо правильно підбирати продукти для харчування протягом дня. Багато хто вважає, що вуглеводи при схудненні їсти не можна.

Однак це не зовсім так – важливо обмежити прості вуглеводи, а складні можна вживати. Які продукти не зашкодять при схудненні, розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Вуглеводи. Це слово оповите стількома міфами, що вирішила з вами поділитися всією правдою про вуглеводи під час схуднення. Якщо ви поставили собі за мету схуднути й вирішили відмовитися від вуглеводів, щоб прискорити цей процес – прекрасно. Але варто пам'ятати, що вуглеводи бувають різними й не всі з них є причиною збільшення ваги,
– зазначила Боржемська.

Навіщо потрібні вуглеводи

Складні вуглеводи є джерелом енергії, вони прискорюють метаболізм і поліпшують роботу внутрішніх органів. Водночас дефіцит вуглеводів може стати причиною втоми й дратівливості.

Норма вуглеводів розраховується індивідуально – це близько 4 грамів на день на 1 кілограм ваги.

Які вуглеводи можна їсти при схудненні

  • булгур;
  • кіноа;
  • гречка;
  • бурий рис;
  • вівсяні пластівці;
  • висівки;
  • спаржа;
  • цілозерновий хліб;
  • морква;
  • кукурудза;
  • броколі;
  • огірки;
  • листова зелень;
  • цукіні;
  • буряк;
  • сирі фрукти;
  • ягоди (крім винограду й бананів – у них високий глікемічний індекс);
  • солодкий перець;
  • томати;
  • редис;
  • гриби;
  • макарони з твердих сортів;
  • кукурудза;
  • бобові.

При схудненні можна вживати макарони з твердих сортів пшениці / Фото Pixabay

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Від чого краще відмовитися при схудненні

Якщо ви хочете знизити вагу й позбутися целюліту, слід обмежити споживання простих вуглеводів, це: білий хліб, білий шліфований рис, чіпси, мед, печиво, торти, шоколадні батончики, алкоголь (дозволяється трохи червоного чи білого сухого вина), йогурти з додаванням сиропу, фруктові соки й соуси, солодка газована вода, морозиво і джеми.

Від солодощів краще відмовитися / Фото Pixabay

 

Автор: Наталя Бережна