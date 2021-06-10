Які вуглеводи можна їсти при схудненні: перелік продуктів

Якщо ви вирішили знизити вагу, важливо правильно підбирати продукти для харчування протягом дня. Багато хто вважає, що вуглеводи при схудненні їсти не можна.

Однак це не зовсім так – важливо обмежити прості вуглеводи, а складні можна вживати. Які продукти не зашкодять при схудненні, розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Вуглеводи. Це слово оповите стількома міфами, що вирішила з вами поділитися всією правдою про вуглеводи під час схуднення. Якщо ви поставили собі за мету схуднути й вирішили відмовитися від вуглеводів, щоб прискорити цей процес – прекрасно. Але варто пам'ятати, що вуглеводи бувають різними й не всі з них є причиною збільшення ваги,

– зазначила Боржемська.

Навіщо потрібні вуглеводи

Складні вуглеводи є джерелом енергії, вони прискорюють метаболізм і поліпшують роботу внутрішніх органів. Водночас дефіцит вуглеводів може стати причиною втоми й дратівливості.

Які вуглеводи можна їсти при схудненні

булгур;

кіноа;

гречка;

бурий рис;

вівсяні пластівці;

висівки;

спаржа;

цілозерновий хліб;

морква;

кукурудза;

броколі;

огірки;

листова зелень;

цукіні;

буряк;

сирі фрукти;

ягоди (крім винограду й бананів – у них високий глікемічний індекс);

солодкий перець;

томати;

редис;

гриби;

макарони з твердих сортів;

кукурудза;

бобові.

Норма вуглеводів розраховується індивідуально – це близько 4 грамів на день на 1 кілограм ваги.

При схудненні можна вживати макарони з твердих сортів пшениці / Фото Pixabay

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Від чого краще відмовитися при схудненні

Якщо ви хочете знизити вагу й позбутися целюліту, слід обмежити споживання простих вуглеводів, це: білий хліб, білий шліфований рис, чіпси, мед, печиво, торти, шоколадні батончики, алкоголь (дозволяється трохи червоного чи білого сухого вина), йогурти з додаванням сиропу, фруктові соки й соуси, солодка газована вода, морозиво і джеми.

Від солодощів краще відмовитися / Фото Pixabay