Какие углеводы можно есть при похудении: список продуктов

Если вы решили снизить вес, важно правильно подбирать продукты для питания в течение дня. Многие считают, что углеводы при похудении есть нельзя.
Однако это не совсем так – важно ограничить простые углеводы, а сложные можно употреблять. Какие продукты не навредят при похудении, рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
Интересно Как приготовить самый вкусный борщ: крутой рецепт от нутрициолога
Углеводы. Это слово окутано столькими мифами, что решила с вами поделиться всей правдой об углеводах во время похудения. Если вы задались целью похудеть и решили отказаться от углеводов, чтобы ускорить этот процесс – прекрасно. Но стоит помнить, что углеводы бывают разными и не все из них являются причиной увеличения веса,
– отметила Боржемская.
Зачем нужны углеводы
Сложные углеводы являются источником энергии, они ускоряют метаболизм и улучшают работу внутренних органов. В то же время дефицит углеводов может стать причиной усталости и раздражительности.Норма углеводов рассчитывается индивидуально – это около 4 грамм в день на 1 килограмм веса.
Какие углеводы можно есть при похудении
- Булгур;
- киноа;
- гречка;
- бурый рис;
- овсяные хлопья;
- отруби;
- спаржа;
- цельнозерновой хлеб;
- морковь;
- кукуруза;
- брокколи;
- огурцы;
- листовая зелень;
- цукини;
- свекла;
- сырые фрукты;
- ягоды (кроме винограда и бананов – у них высокий гликемический индекс);
- сладкий перец;
- томаты;
- редис;
- грибы;
- макароны из твердых сортов;
- кукуруза;
- бобовые.
При похудении можно употреблять макароны из твердых сортов пшеницы / Фото Pixabay
Читайте Обезжиренные молочные продукты: можно ли на них похудеть
От чего лучше отказаться при похудении
Если вы хотите снизить вес и избавиться от целлюлита, следует ограничить потребление простых углеводов, это: белый хлеб, белый шлифованный рис, чипсы, мед, печенье, торты, шоколадные батончики, алкоголь (разрешается немного красного или белого сухого вина), йогурты с добавлением сиропа, фруктовые соки и соусы, сладкая газировка, мороженое и джемы.
От сладостей лучше отказаться / Фото Pixabay