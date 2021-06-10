Какие углеводы можно есть при похудении: список продуктов

Если вы решили снизить вес, важно правильно подбирать продукты для питания в течение дня. Многие считают, что углеводы при похудении есть нельзя.

Однако это не совсем так – важно ограничить простые углеводы, а сложные можно употреблять. Какие продукты не навредят при похудении, рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Углеводы. Это слово окутано столькими мифами, что решила с вами поделиться всей правдой об углеводах во время похудения. Если вы задались целью похудеть и решили отказаться от углеводов, чтобы ускорить этот процесс – прекрасно. Но стоит помнить, что углеводы бывают разными и не все из них являются причиной увеличения веса,

– отметила Боржемская.

Зачем нужны углеводы

Сложные углеводы являются источником энергии, они ускоряют метаболизм и улучшают работу внутренних органов. В то же время дефицит углеводов может стать причиной усталости и раздражительности.

Какие углеводы можно есть при похудении

Булгур;

киноа;

гречка;

бурый рис;

овсяные хлопья;

отруби;

спаржа;

цельнозерновой хлеб;

морковь;

кукуруза;

брокколи;

огурцы;

листовая зелень;

цукини;

свекла;

сырые фрукты;

ягоды (кроме винограда и бананов – у них высокий гликемический индекс);

сладкий перец;

томаты;

редис;

грибы;

макароны из твердых сортов;

кукуруза;

бобовые.

Норма углеводов рассчитывается индивидуально – это около 4 грамм в день на 1 килограмм веса.

При похудении можно употреблять макароны из твердых сортов пшеницы / Фото Pixabay

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От чего лучше отказаться при похудении

Если вы хотите снизить вес и избавиться от целлюлита, следует ограничить потребление простых углеводов, это: белый хлеб, белый шлифованный рис, чипсы, мед, печенье, торты, шоколадные батончики, алкоголь (разрешается немного красного или белого сухого вина), йогурты с добавлением сиропа, фруктовые соки и соусы, сладкая газировка, мороженое и джемы.

От сладостей лучше отказаться / Фото Pixabay