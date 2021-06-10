Какие углеводы можно есть при похудении: список продуктов

10 июня 2021 , 10:07
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Инстаграм Марины Боржемской

Если вы решили снизить вес, важно правильно подбирать продукты для питания в течение дня. Многие считают, что углеводы при похудении есть нельзя.

Однако это не совсем так – важно ограничить простые углеводы, а сложные можно употреблять. Какие продукты не навредят при похудении, рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Углеводы. Это слово окутано столькими мифами, что решила с вами поделиться всей правдой об углеводах во время похудения. Если вы задались целью похудеть и решили отказаться от углеводов, чтобы ускорить этот процесс – прекрасно. Но стоит помнить, что углеводы бывают разными и не все из них являются причиной увеличения веса,
– отметила Боржемская.

Зачем нужны углеводы

Сложные углеводы являются источником энергии, они ускоряют метаболизм и улучшают работу внутренних органов. В то же время дефицит углеводов может стать причиной усталости и раздражительности.

Норма углеводов рассчитывается индивидуально – это около 4 грамм в день на 1 килограмм веса.

Какие углеводы можно есть при похудении

  • Булгур;
  • киноа;
  • гречка;
  • бурый рис;
  • овсяные хлопья;
  • отруби;
  • спаржа;
  • цельнозерновой хлеб;
  • морковь;
  • кукуруза;
  • брокколи;
  • огурцы;
  • листовая зелень;
  • цукини;
  • свекла;
  • сырые фрукты;
  • ягоды (кроме винограда и бананов – у них высокий гликемический индекс);
  • сладкий перец;
  • томаты;
  • редис;
  • грибы;
  • макароны из твердых сортов;
  • кукуруза;
  • бобовые.

При похудении можно употреблять макароны из твердых сортов пшеницы / Фото Pixabay

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От чего лучше отказаться при похудении

Если вы хотите снизить вес и избавиться от целлюлита, следует ограничить потребление простых углеводов, это: белый хлеб, белый шлифованный рис, чипсы, мед, печенье, торты, шоколадные батончики, алкоголь (разрешается немного красного или белого сухого вина), йогурты с добавлением сиропа, фруктовые соки и соусы, сладкая газировка, мороженое и джемы.

От сладостей лучше отказаться / Фото Pixabay

 

Автор: Наталя Бережна