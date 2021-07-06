Які вправи потрібно робити, щоб схуднути в животі: корисні підказки
6 липня 2021 , 21:40Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Жир на животі – проблема мільйонів чоловіків і жінок. Позбутися його не так вже й просто.
Але немає нічого неможливого – грамотний підхід дозволить привести себе до ладу. Які вправи допоможуть схуднути в животі – розповіла фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Даремні вправи для схуднення в області живота
- Прес. Експертка пояснила, що через шар жиру кубиків ніхто не побачить.
- Обруч. Коли людина крутить обруч, витрачається дуже мало калорій, тому жир не зменшується.
- Надмірне захоплення кардіо. Це призводить до виснаження м'язової маси, тому може обвиснути не лише живіт, але й сідниці.
Не існує ніякої диво-вправи "від живота". Спрацює лише загальне жироспалювання плюс локальна робота з проблемною зоною. І тільки на тлі грамотно вибудуваного харчування,
– наголосила Катерина Медушкіна.
Гарний живіт може бути у будь-якої жінки / Фото Pixabay
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Які тренування допоможуть зменшити живіт
- 3 тренування на тиждень – загальні жироспалювальні, кругові, з використанням опору та з опрацюванням всіх м'язових груп.
- 2 тренування на тиждень – на м'язи черевного преса для посилення локального жироспалювання. Це дозволить підвищити температуру в робочій зоні, посилити приплив крові з жироспалювальними гормонами до м'язів, які тренуються.