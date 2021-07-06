Какие упражнения нужно делать, чтобы похудеть в животе: полезные подсказки

6 июля 2021 , 21:41
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Источник:

Инстаграм Екатерины Медушкиной

Жир на животе – проблема миллионов мужчин и женщин. Избавиться от него не так уж и просто.

Но нет ничего невозможного – грамотный подход позволит привести себя в порядок. Какие упражнения помогут похудеть в животе – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Бесполезные упражнения для похудения в области живота

  • Пресс. Эксперт пояснила, что из-за слоя жира кубиков никто не увидит.
  • Обруч. Когда человек крутит обруч, затрачивается очень мало калорий, поэтому жир не расходуется.
  • Чрезмерное увлечение кардио. Это приводит к истощению мышечной массы, поэтому может обвиснуть не только живот, но и ягодицы.

Не существует никакого чудо-упражнения "от живота". Сработает только общее жиросжигание плюс локальная работа с проблемной зоной. И только на фоне грамотно выстроенного питания,
– подчеркнула Екатерина Медушкина.

Красивый живот может быть у любой женщины / Фото Pixabay

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Какие тренировки помогут уменьшить живот

  • 3 тренировки в неделю – общие жиросжигающие, круговые, с использованием сопротивления и с проработкой всех мышечных групп.
  • 2 тренировки в неделю – на мышцы брюшного пресса для усиления локального жиросжигания. Это позволит повысить температуру в рабочей зоне, усилить приток крови с жиросжигающими гормонами к тренируемым мышцам.

 

Автор: Наталя Бережна