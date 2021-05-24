Якими смачними салатами побалувати сім'ю: 3 простих покрокових рецепти

Салати є відмінним варіантом як для обіду, так і для вечері. Однак старі рецепти набридають і хочеться чогось новенького.

При цьому важливо не витрачати багато часу на приготування. Такими рецептами 3 салатів поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Вирішила для вас зробити добірку легких і швидких у приготуванні салатів, щоб ви змогли й поїсти смачно, й не сильно переживали про готування,

– зазначила Боржемська.

Які салати приготувати

1. Білковий салат

Інгредієнти:

1 яйце;

1 білок;

150 грамів свіжих печериць;

100 грамів огірків;

50 грамів червоної цибулі;

10 грамів сметани;

5 грамів французької гірчиці;

спеції, перець.

Як приготувати:

Яйце відварюємо. Печериці ріжемо кубиками та обсмажуємо на сковороді, змащеній олією, до рум'яності. Огірок, яйце й білок нарізаємо кубиками, цибулю – півкільцями. Сметану змішуємо з гірчицею та спеціями. Заправляємо всі інгредієнти.

На приготування білкового салату не знадобиться багато часу / Фото vkuso

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2. Салат з курячою грудкою і квасолею

Інгредієнти:

130 грамів курячої грудки;

1 огірок;

1 помідор;

2-3 яйця;

червона квасоля (пів банки);

оливкова олія;

перець, спеції.

Як приготувати:

Яйця й курячу грудку відварюємо. Все нарізаємо, додаємо квасолю та спеції, заправляємо оливковою олією.

Салат з курячою грудкою й квасолею сподобається всім членам сім'ї / Фото kaemochka

3. Салат а-ля нісуаз

Інгредієнти:

150 грамів консервованого тунця;

50 грамів листя салату;

2-3 помідори;

2 яйця;

зелені оливки;

оливкова олія;

французька гірчиця;

сіль;

перець.

Як приготувати:

Яйця відварюємо й нарізаємо шматочками. На тарілку викладаємо листя салату, поливаємо їх оливковою олією та гірчицею. Часточками нарізаємо помідори. Викладаємо яйця й помідори на листя салату. Зверху викладаємо тунець та оливки. Солимо й перчимо до смаку.

Салат з тунцем стане ідеальною вечерею / Фото vkuso