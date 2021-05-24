Якими смачними салатами побалувати сім'ю: 3 простих покрокових рецепти

Салати є відмінним варіантом як для обіду, так і для вечері. Однак старі рецепти набридають і хочеться чогось новенького.
При цьому важливо не витрачати багато часу на приготування. Такими рецептами 3 салатів поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Вирішила для вас зробити добірку легких і швидких у приготуванні салатів, щоб ви змогли й поїсти смачно, й не сильно переживали про готування,
– зазначила Боржемська.
Які салати приготувати
1. Білковий салат
Інгредієнти:
- 1 яйце;
- 1 білок;
- 150 грамів свіжих печериць;
- 100 грамів огірків;
- 50 грамів червоної цибулі;
- 10 грамів сметани;
- 5 грамів французької гірчиці;
- спеції, перець.
Як приготувати:
Яйце відварюємо. Печериці ріжемо кубиками та обсмажуємо на сковороді, змащеній олією, до рум'яності. Огірок, яйце й білок нарізаємо кубиками, цибулю – півкільцями. Сметану змішуємо з гірчицею та спеціями. Заправляємо всі інгредієнти.
На приготування білкового салату не знадобиться багато часу / Фото vkuso
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2. Салат з курячою грудкою і квасолею
Інгредієнти:
- 130 грамів курячої грудки;
- 1 огірок;
- 1 помідор;
- 2-3 яйця;
- червона квасоля (пів банки);
- оливкова олія;
- перець, спеції.
Як приготувати:
Яйця й курячу грудку відварюємо. Все нарізаємо, додаємо квасолю та спеції, заправляємо оливковою олією.
Салат з курячою грудкою й квасолею сподобається всім членам сім'ї / Фото kaemochka
3. Салат а-ля нісуаз
Інгредієнти:
- 150 грамів консервованого тунця;
- 50 грамів листя салату;
- 2-3 помідори;
- 2 яйця;
- зелені оливки;
- оливкова олія;
- французька гірчиця;
- сіль;
- перець.
Як приготувати:
Яйця відварюємо й нарізаємо шматочками. На тарілку викладаємо листя салату, поливаємо їх оливковою олією та гірчицею. Часточками нарізаємо помідори. Викладаємо яйця й помідори на листя салату. Зверху викладаємо тунець та оливки. Солимо й перчимо до смаку.
Салат з тунцем стане ідеальною вечерею / Фото vkuso