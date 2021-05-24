Какими вкусными салатами побаловать семью: 3 простых пошаговых рецепта

Салаты являются отличным вариантом как для обеда, так и для ужина. Однако старые рецепты надоедают и хочется чего-то новенького.
При этом важно не тратить много времени на приготовление. Подходящими рецептами 3 салатов поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Решила для вас сделать подборку легких и быстрых в приготовлении салатиков, чтобы вы смогли и поесть вкусно, и не сильно переживать о готовке,
– отметила Боржемская.
Какие салаты приготовить
1. Белковый салат
Ингредиенты:
- 1 яйцо;
- 1 белок;
- 150 грамм свежих шампиньонов;
- 100 грамм огурцов;
- 50 грамм красного лука;
- 10 грамм сметаны;
- 5 грамм французской зерненой горчицы;
- Специи, перец.
Как приготовить:
Яйцо отвариваем. Шампиньоны режем кубиками и обжариваем на смазанной маслом сковороде до румяности. Огурец, яйцо и белок нарезаем кубиками, лук – полукольцами. Сметану смешиваем с горчицей и специями. Заправляем все ингредиенты.
На приготовление белкового салата не уйдет много времени / Фото vkuso
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2. Салат с куриной грудкой и фасолью
Ингредиенты:
- 130 грамм куриной грудки;
- 1 огурец;
- 1 помидор;
- 2-3 яйца;
- красная фасоль (полбанки);
- оливковое масло;
- перец, специи.
Как приготовить:
Яйца и куриную грудку отвариваем. Все нарезаем, добавляем фасоль и специи, заправляем оливковым маслом.
Салат с куриной грудкой и фасолью понравится всем членам семьи / Фото kaemochka
3. Салат а-ля нисуаз
Ингредиенты:
- 150 грамм консервированного тунца;
- 50 грамм листьев салата;
- 2-3 помидора;
- 2 яйца;
- зеленые оливки;
- оливковое масло;
- французская горчица;
- соль;
- перец.
Как приготовить:
Яйца отвариваем и нарезаем дольками. На тарелку выкладываем листья салата, поливаем их оливковым маслом и горчицей. Дольками нарезаем помидоры. Выкладываем яйца и помидоры на листья салата. Сверху выкладываем тунец и оливки. Солим и перчим по вкусу.
Салат с тунцом станет идеальным ужином / Фото vkuso