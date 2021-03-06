Які продукти роблять целюліт: чіткий список ворогів жіночої фігури

Практично кожна жінка у житті стикається з целюлітом. Виникає він з різних причин.

Яких продуктів слід уникати, щоб забути про целюліт, розповіла фітнес-блогерка і тренерка aleksasvarovskyh.

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Чому виникає целюліт

Основним фактором появи целюліту є малорухливий спосіб життя. Серед інших причин:

порушення у харчуванні;

шкідливі звички;

стрес і порушення сну;

проблеми з виробленням естрогену;

надмірна вага – як каталізатор процесу;

часті дієти (вони призводять до зривів і прибавці у вазі);

екологія – найчастіше непрямий фактор.

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Продукти-вороги целюліту: