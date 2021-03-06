Які продукти роблять целюліт: чіткий список ворогів жіночої фігури

6 березня 2021 , 14:33
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Джерело:

Інстаграм aleksasvarovskyh

Практично кожна жінка у житті стикається з целюлітом. Виникає він з різних причин.

Яких продуктів слід уникати, щоб забути про целюліт, розповіла фітнес-блогерка і тренерка aleksasvarovskyh.

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Чому виникає целюліт

Основним фактором появи целюліту є малорухливий спосіб життя. Серед інших причин:

  • порушення у харчуванні;
  • шкідливі звички;
  • стрес і порушення сну;
  • проблеми з виробленням естрогену;
  • надмірна вага – як каталізатор процесу;
  • часті дієти (вони призводять до зривів і прибавці у вазі);
  • екологія – найчастіше непрямий фактор.

Овочі повинні бути в кожному основному прийомі їжі / Фото Pixabay

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Продукти-вороги целюліту:

  • Ковбасні вироби, напівфабрикати, копченості.
  • Консерви.
  • Соління, консервація.
  • Білий хліб, здобна випічка.
  • Солодощі, цукерки.
  • Соки, солодка газована вода.
  • Випічка на тваринних жирах (торти, тістечка).
  • Алкоголь.
Увага! Продукти зі списку можуть становити до 10% всього раціону. 90% – овочі, крупи, білкові продукти, зелень і вода.