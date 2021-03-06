Які продукти роблять целюліт: чіткий список ворогів жіночої фігури

Практично кожна жінка у житті стикається з целюлітом. Виникає він з різних причин.
Яких продуктів слід уникати, щоб забути про целюліт, розповіла фітнес-блогерка і тренерка aleksasvarovskyh.
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Чому виникає целюліт
Основним фактором появи целюліту є малорухливий спосіб життя. Серед інших причин:
- порушення у харчуванні;
- шкідливі звички;
- стрес і порушення сну;
- проблеми з виробленням естрогену;
- надмірна вага – як каталізатор процесу;
- часті дієти (вони призводять до зривів і прибавці у вазі);
- екологія – найчастіше непрямий фактор.
Овочі повинні бути в кожному основному прийомі їжі / Фото Pixabay
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Продукти-вороги целюліту:
Увага! Продукти зі списку можуть становити до 10% всього раціону. 90% – овочі, крупи, білкові продукти, зелень і вода.
- Ковбасні вироби, напівфабрикати, копченості.
- Консерви.
- Соління, консервація.
- Білий хліб, здобна випічка.
- Солодощі, цукерки.
- Соки, солодка газована вода.
- Випічка на тваринних жирах (торти, тістечка).
- Алкоголь.