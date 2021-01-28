Яка шкода від пшеничного борошна і чим можна його замінити

Більшість використовує у побуті пшеничне борошно – це найбільш популярний і доступний продукт. Однак є варіанти значно корисніші.
Джерело: інстаграм Анастасії Полтавської
Яка користь і шкода від пшеничного борошна, і чим можна його замінити, розповіла тренерка, дієтологиня Анастасія Полтавська.
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З давніх часів люди дробили пшеничні зерна камінням, а потім перетворювали злаки на дрібний порошок. Зараз зерна практично повністю очищають від грубих оболонок, залишаючи тільки їхні ядра. Така технологія позбавляє борошно клітковини і більшості вітамінів. До того ж її додатково білять і начиняють консервантами, щоб збільшити термін придатності, – зазначила Полтавська.
Обойне борошно грубого помелу виготовляється із зовнішніх оболонок зерна і містить масу корисних речовин. Однак у чистому вигляді воно не підходить для замішування тіста, – розповіла дієтологиня.
Пшеничную можно заменить другой мукой / Фото ua.all
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Житнє борошно. В його складі на 30% більше заліза і на 50% калію і магнію.
Рисове – є лідером за вмістом білка і крохмалю. Крім того, в його складі немає глютену. З мінусів – може викликати запори (при частому вживанні).
Гречнане – містить рослинний білок і вітаміни групи B і E, але в ньому немає клітковини.
Вівсяне – багате на грубі волокна, мінерали і вітаміни.
Льняне – вважається одним з найбільш низькокалорійних. Часто використовується при лікувальній дієті у разі проблем із шлунково-кишковим трактом.