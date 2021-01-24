Як зробити рельєфну спину: майстриня спорту показала ТОП-6 вправ

Красива спина – це реальність, але доведеться попрацювати і регулярно тренуватися.

ТОП-6 вправ для шикарної спини показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова в своєму Instagram.

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Детальніше про тренування

Комплекс складається з 6 вправ. Всі вони виконуються у тренажерному залі і з великим навантаженням (вага підбирається індивідуально і залежить від підготовки).

Підтягування. Т-тяга. Горизонтальна тяга.

Красива спина – це реально​ / Фото pinterest

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Подвійна тяга у кросовері. Вертикальна тяга паралельним хватом. Тяга в нахилі у кросовері.

Лише 6 вправ допоможуть досягти відмінного результату​ / Фото autogear

Техніку виконання вправ дивіться на відео​: