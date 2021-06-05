Як зняти напругу й уникнути стресу: прості поради фітнес-тренерки

5 червня 2021 , 18:09
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Інстаграм Марини Боржемської

В житті кожної людини відбуваються стресові ситуації. Вони впливають не тільки на самопочуття та настрій, але й на вагу.

Існують перевірені методи зняття стресу. Детальніше розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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У нашому світі ми дуже часто перебуваємо у стані стресу. Щоб поліпшити ситуацію, можна спробувати різні варіанти зняття напруги,
– зазначила Боржемська.

Як зняти стрес

  • Тренуйтеся. Це найправильніший спосіб зняти напругу.
  • Зменште дозу кофеїну.
  • Спробуйте ароматерапію.
  • Посміхайтеся, смійтеся й розслабляйтеся.
  • Проводьте більше часу з рідними та близькими.
  • Уникайте суспільства токсичних людей.
  • Обіймайтеся.

Стрес негативно позначається на здоров'ї / Фото Pixabay

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  • Складіть плейлист з треків, які вас надихають.
  • Їжте фрукти та овочі.
  • Дозволяйте собі щось смачне, наприклад, морозиво.

 

Автор: Наталя Бережна