В жизни каждого человека происходят стрессовые ситуации. Они оказывают влияние не только на самочувствие и настроение, но и на вес.

Как снять напряжение и избежать стресса: простые советы фитнес-тренера

В жизни каждого человека происходят стрессовые ситуации. Они оказывают влияние не только на самочувствие и настроение, но и на вес.

Существуют проверенные методы снятия стресса. Подробнее рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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В нашем мире мы очень часто находимся в состоянии стресса. Чтобы улучшить ситуацию, можно попробовать разные варианты снятия напряжения,

– отметила Боржемская.

Как снять стресс

Тренируйтесь. Это самый верный метод снять напряжение.

Уменьшите дозу кофеина.

Попробуйте ароматерапию.

Улыбайтесь, смейтесь и расслабляйтесь.

Проводите больше времени с родными и близкими.

Избегайте общества токсичных людей.

Обнимайтесь.

Стресс негативно сказывается на здоровье / Фото Pixabay

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