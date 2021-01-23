Як знизити вагу і підкачати сідниці: відео ефективного тренування

Якщо ви хочете мати красиве тіло і пружні сідниці – достатньо виконувати комплекс вправ та сбалансовано харчуватися.
Як ефективно тренуватися у домашніх умовах, показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.
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За допомогою цього комплексу ви можете як схуднути, так і підкачати сідниці і стегна. Жироспалювальних вправ не існує, оскільки переважно все залежить від вашого раціону, – зазначила Кононова.
Вона пояснила, що комплекс особливо ефективний, якщо дотримуватися раціону з урахуванням вашої мети.
Тренування для стегон і сідниць – інтервальна і складається з кількох вправ (як їх виконувати – дивіться на відео нижче):
Привести себе у форму можна в домашніх умовах / Фото fitcurves
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За словами Кононової, якщо є сили, кількість підходів можна збільшити.