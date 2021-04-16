Як знизити калорійність раціону: лайфхаки для тих, хто стежить за вагою

Якщо ви давно намагаєтеся схуднути, але результату немає – придивіться до свого раціону. Можливо, ви споживаєте калорій більше, ніж витрачаєте.
Для цього потрібно проаналізувати всю їжу, яку ви їсте протягом дня. Як знизити калорійність раціону – розповіла спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Як знизити калорійність: прості способи
- Купуйте олію у пляшках з розпилювачем. Пару натиснень цілком достатньо для того, щоб змастити сковороду.
- Уникайте "зайвої" їжі.
Доїли шматочок банана, що залишився після сніданку, або сирок за дитиною. Закинули в рот кілька горішків, пробігаючи повз стіл... У цих непомітних шматочках за день легко набігає 200 – 300 ккал,
– пояснила Євгенія Самойлова.
- Не зловживайте фруктами та сухофруктами. Багато хто замінює солодощі та випічку фруктами та сухофруктами. Пам'ятайте, що вони дуже калорійні, тому потрібно стежити за порціями.
- Рідкі калорії. Не забувайте, що в лате, капучино, компоті, соках і газованій воді теж досить багато калорій.
- У кафе, ресторанах просіть прибрати соус з салату або приготувати м'ясо без олії.
- Майонез 72% замініть на сметану 15% – так ви зменшите споживання жирів і калорій у кілька разів.
Пам'ятайте про калорійність продуктів і стежте за розміром порції / Фото Pixabay
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- Не ведіться на маркетингові виверти та продукти з позначкою "фітнес". Пам'ятайте, що калорійність подібної продукції не відрізняється від звичайного "Снікерсу".
- "Здорові" перекуси (горішки, мед, злакові батончики та ін.) корисні тільки з точки зору правильного харчування. Однак калорійність у них висока.
- Вибирайте менш жирне м'ясо: курка, яловичина, індичка.
Багато корисних продуктів – дуже калорійні / Фото Pixabay
- Пийте каву без молока. В американо без молока – 2 калорії, а у великому лате без доданого цукру – 220 калорій.
- Їжте з тарілок меншого розміру. За словами фітнес-тренерки, це дозволить з'їдати на 20 – 25% менше.
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Додавши до раціону кілька порцій овочевого салату, ви не тільки забезпечите себе клітковиною, а й забезпечите об'єм їжі у шлунку, а значить, десерт вже навряд чи поміститься,
– резюмувала Євгенія Самойлова.