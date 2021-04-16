Як знизити калорійність раціону: лайфхаки для тих, хто стежить за вагою

Якщо ви давно намагаєтеся схуднути, але результату немає – придивіться до свого раціону. Можливо, ви споживаєте калорій більше, ніж витрачаєте.

Для цього потрібно проаналізувати всю їжу, яку ви їсте протягом дня. Як знизити калорійність раціону – розповіла спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Як знизити калорійність: прості способи

Купуйте олію у пляшках з розпилювачем. Пару натиснень цілком достатньо для того, щоб змастити сковороду. Уникайте "зайвої" їжі.

Доїли шматочок банана, що залишився після сніданку, або сирок за дитиною. Закинули в рот кілька горішків, пробігаючи повз стіл... У цих непомітних шматочках за день легко набігає 200 – 300 ккал,

– пояснила Євгенія Самойлова.

Не зловживайте фруктами та сухофруктами. Багато хто замінює солодощі та випічку фруктами та сухофруктами. Пам'ятайте, що вони дуже калорійні, тому потрібно стежити за порціями. Рідкі калорії. Не забувайте, що в лате, капучино, компоті, соках і газованій воді теж досить багато калорій. У кафе, ресторанах просіть прибрати соус з салату або приготувати м'ясо без олії. Майонез 72% замініть на сметану 15% – так ви зменшите споживання жирів і калорій у кілька разів.

Пам'ятайте про калорійність продуктів і стежте за розміром порції / Фото Pixabay

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Не ведіться на маркетингові виверти та продукти з позначкою "фітнес". Пам'ятайте, що калорійність подібної продукції не відрізняється від звичайного "Снікерсу". "Здорові" перекуси (горішки, мед, злакові батончики та ін.) корисні тільки з точки зору правильного харчування. Однак калорійність у них висока. Вибирайте менш жирне м'ясо: курка, яловичина, індичка.

Багато корисних продуктів – дуже калорійні / Фото Pixabay