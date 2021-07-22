Як зміцнити м'язи живота при діастазі: 5 ефективних вправ на прес після вагітності
22 липня 2021 , 14:50Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Каті Качан
Розтягування прямих м'язів живота під час вагітності позначається на фігурі після пологів. Ефективні вправи при діастазі допоможуть усунути косметичний дефект.
При діастазі важливо зміцнювати м'язи живота і тазового дна. Як це зробити та за допомогою яких вправ – показує тренерка Катя Качан. Регулярні заняття повернуть втрачену лінію талії і плоский животик.
І ще Сталевий прес за 5 хвилин в день: дієві вправи для виразних кубиків – відео
Діастаз– це розходження прямих м'язів живота, тобто преса. Вони з'єднані між собою сухожильною лінією, яка може розтягуватися. Через це паралельні прямі м'язи "розсуваються" вліво і вправо відповідно. Найчастіше це трапляється у жінок після вагітності, але й може виникати й у чоловіків при великих фізичних навантаженнях чи сильному кашлі.
Тренування при діастазі
- Статичні скручування: 30 секунд;
- Опускання стоп лежачи: 30 секунд;
- Статика на прес: 30 секунд;
- Бічна планка: на кожну сторону по 30 секунд;
- "Собака – птах": 30 секунд.
Виконуйте 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.Важливо!
Читайте також Як тренуватися з канатом: відео вправ на всі групи м'язів