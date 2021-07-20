Як запекти свинину у цитрусово-медовому соусі: смачний рецепт для усієї сім'ї
20 липня 2021 , 13:59Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Андрія Невського
Часто нам хочеться потішити себе й рідних чимось смачненьким. Радимо приглянутися до цього рецепта. М'яка соковита запечена свинина з шалено смачним і ароматним соусом точно усім сподобається.
Дієтолог Андрій Невський продовжує експериментувати зі свининою. Сьогодні він показав, як смачно приготувати м'ясо з цитрусово-медовим маринадом, яке відмінно підійде як на обід, так і на вечерю. Подавати можна з будь-яким гарніром.
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Запечена свиняча лопатка у цитрусово-медовому соусі
Інгредієнти (на 3 порції)
- свиняча лопатка – 875 грамів;
- апельсин – 2 штуки;
- лимон – 1 штука;
- мед – 2 столові ложки;
- часник – 5 зубчиків;
- прованські трави, сіль, перець – на смак.
Спосіб приготування
- Наріжте м'ясо слайсами.
- Видавіть сік з 1 апельсина і лимона.
- Дрібно наріжте 2 зубчики часнику, змішайте з соком.
- Покладіть м'ясо у пакет, залийте маринадом і залиште на 1 – 2 години.
- Роздавіть решту часнику, додайте мед і спеції – усе добре перемішайте.
- Викладіть м'ясо в форму, змастіть часниково-медовою сумішшю і поставте на 1 годину у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку.
- Поріжте апельсин кружечками, за 20 хвилин до готовності дістаньте форму і викладіть апельсин на м'ясо.
Смачного!
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