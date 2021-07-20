Як запекти свинину у цитрусово-медовому соусі: смачний рецепт для усієї сім'ї

20 липня 2021 , 13:59
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Андрія Невського

Часто нам хочеться потішити себе й рідних чимось смачненьким. Радимо приглянутися до цього рецепта. М'яка соковита запечена свинина з шалено смачним і ароматним соусом точно усім сподобається.

Дієтолог Андрій Невський продовжує експериментувати зі свининою. Сьогодні він показав, як смачно приготувати м'ясо з цитрусово-медовим маринадом, яке відмінно підійде як на обід, так і на вечерю. Подавати можна з будь-яким гарніром.

І ще Індичка в соусі теріякі: як приготувати особливий обід нашвидкуруч – відео

Запечена свиняча лопатка у цитрусово-медовому соусі

Інгредієнти (на 3 порції)

  • свиняча лопатка – 875 грамів;
  • апельсин – 2 штуки;
  • лимон – 1 штука;
  • мед – 2 столові ложки;
  • часник – 5 зубчиків;
  • прованські трави, сіль, перець – на смак.

Спосіб приготування

  1. Наріжте м'ясо слайсами.
  2. Видавіть сік з 1 апельсина і лимона.
  3. Дрібно наріжте 2 зубчики часнику, змішайте з соком.
  4. Покладіть м'ясо у пакет, залийте маринадом і залиште на 1 – 2 години.
  5. Роздавіть решту часнику, додайте мед і спеції – усе добре перемішайте.
  6. Викладіть м'ясо в форму, змастіть часниково-медовою сумішшю і поставте на 1 годину у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку.
  7. Поріжте апельсин кружечками, за 20 хвилин до готовності дістаньте форму і викладіть апельсин на м'ясо.

Смачного!

Читайте також Дієтичний салат з кальмарів: смачний рецепт для тих, хто на дієті

 