Как приготовить свинину в цитрусово-медовом соусе: вкусный рецепт для всей семьи
20 июля 2021 , 13:59Читати новину українською
Источник:инстаграм Андрея Невского
Часто нам хочется порадовать себя и родных чем-то вкусненьким. Советуем присмотреться к этому рецепту. Мягкая сочная запеченная свинина с безумно вкусным и ароматным соусом точно всем понравится.
Диетолог Андрей Невский продолжает экспериментировать со свининой. Сегодня он показал, как вкусно приготовить мясо с цитрусово-медовым маринадом, которое отлично подойдет как на обед, так и на ужин. Подавать можно с любым гарниром.
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Запеченная свиная лопатка в цитрусово-медовом соусе
Ингредиенты (на 3 порции)
- свиная лопатка – 875 граммов;
- апельсин – 2 штуки;
- лимон – 1 штука;
- мед – 2 столовые ложки;
- чеснок – 5 зубчиков;
- прованские травы, соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления
- Нарежьте мясо слайсами.
- Выдавите сок из 1 апельсина и лимона.
- Мелко нарежьте 2 зубчика чеснока, смешайте с соком.
- Положите мясо в пакет, залейте маринадом и оставьте на 1 – 2 часа.
- Раздавить оставшийся чеснок, добавьте мед и специи – все хорошо перемешайте.
- Выложите мясо в форму, смажьте чесночно-медовой смесью и поставьте на 1 час в заранее разогретую до 200 градусов духовку.
- Порежьте апельсин кружочками, за 20 минут до готовности достаньте форму и выложите апельсин на мясо.
Приятного аппетита!
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