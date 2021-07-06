Запечена курка у медово-гірчичному соусі з апельсинами: як просто приготувати вишуканий обід

Куряче м'ясо, мабуть, найпопулярніше на нашій кухні. І смачне, і доступне, і безліч різних страв можна з нього приготувати. Сьогодні ж на Актив 24 розповідаємо, як запекти курку в апельсиново-гірчичному соусі. Зберігайте смачний рецепт!

Дієтолог Андрій Невський поділився рецептом вишуканої страви з пікантною гостротою і з незабутніми цитрусовими нотками. Курка в апельсиново-гірчичному соусі – ідеальний варіант для смачного обіду.

Точну калорійність порції фахівець не вирахував через маринад, але радить орієнтуватися на просто запечене куряче стегно або гомілку.

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Запечена курка в апельсиново-гірчичному соусі: покроковий рецепт

Інгредієнти

курячі стегна / гомілки – 2 штуки;

апельсин – 1 штука;

цибуля – 1 штука;

мед – 1 столова ложка;

гірчиця у зернах – 2 столові ложки;

куркума – 1 чайна ложка;

часник – 1 зубчик;

соняшникова олія;

сіль, перець – на смак.

Спосіб приготування

Наріжте половину апельсина кружечками, цибулю – півкільцями. З другої половини апельсина вичавіть сік та змішайте його з медом гірчицею, сіллю і спеціями. Натріть сумішшю курку і залиште маринуватися на 1 годину. Через 1 годину викладіть м'ясо у форму, трохи змащену олією. Зверху покладіть кружальця апельсина і цибулю, посипте часником (сухим або дрібно порубаним). Запікайте 1 годину в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці.

Смачного!

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