Запечена курка у медово-гірчичному соусі з апельсинами: як просто приготувати вишуканий обід

6 липня 2021 , 14:10
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Джерело:

інстаграм Андрія Невського

Куряче м'ясо, мабуть, найпопулярніше на нашій кухні. І смачне, і доступне, і безліч різних страв можна з нього приготувати. Сьогодні ж на Актив 24 розповідаємо, як запекти курку в апельсиново-гірчичному соусі. Зберігайте смачний рецепт!

Дієтолог Андрій Невський поділився рецептом вишуканої страви з пікантною гостротою і з незабутніми цитрусовими нотками. Курка в апельсиново-гірчичному соусі – ідеальний варіант для смачного обіду.

Точну калорійність порції фахівець не вирахував через маринад, але радить орієнтуватися на просто запечене куряче стегно або гомілку.

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Запечена курка в апельсиново-гірчичному соусі: покроковий рецепт

Інгредієнти

  • курячі стегна / гомілки – 2 штуки;
  • апельсин – 1 штука;
  • цибуля – 1 штука;
  • мед – 1 столова ложка;
  • гірчиця у зернах – 2 столові ложки;
  • куркума – 1 чайна ложка;
  • часник – 1 зубчик;
  • соняшникова олія;
  • сіль, перець – на смак.

Спосіб приготування

  1. Наріжте половину апельсина кружечками, цибулю – півкільцями.
  2. З другої половини апельсина вичавіть сік та змішайте його з медом гірчицею, сіллю і спеціями.
  3. Натріть сумішшю курку і залиште маринуватися на 1 годину.
  4. Через 1 годину викладіть м'ясо у форму, трохи змащену олією.
  5. Зверху покладіть кружальця апельсина і цибулю, посипте часником (сухим або дрібно порубаним).
  6. Запікайте 1 годину в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці.

Смачного!

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Автор: Назарій Сорока