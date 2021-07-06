Запечена курка у медово-гірчичному соусі з апельсинами: як просто приготувати вишуканий обід
6 липня 2021 , 14:10Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Андрія Невського
Куряче м'ясо, мабуть, найпопулярніше на нашій кухні. І смачне, і доступне, і безліч різних страв можна з нього приготувати. Сьогодні ж на Актив 24 розповідаємо, як запекти курку в апельсиново-гірчичному соусі. Зберігайте смачний рецепт!
Дієтолог Андрій Невський поділився рецептом вишуканої страви з пікантною гостротою і з незабутніми цитрусовими нотками. Курка в апельсиново-гірчичному соусі – ідеальний варіант для смачного обіду.Точну калорійність порції фахівець не вирахував через маринад, але радить орієнтуватися на просто запечене куряче стегно або гомілку.
І ще Просто та смачно: Аніта Луценко поділилася рецептом улюбленого супу
Запечена курка в апельсиново-гірчичному соусі: покроковий рецепт
Інгредієнти
- курячі стегна / гомілки – 2 штуки;
- апельсин – 1 штука;
- цибуля – 1 штука;
- мед – 1 столова ложка;
- гірчиця у зернах – 2 столові ложки;
- куркума – 1 чайна ложка;
- часник – 1 зубчик;
- соняшникова олія;
- сіль, перець – на смак.
Спосіб приготування
- Наріжте половину апельсина кружечками, цибулю – півкільцями.
- З другої половини апельсина вичавіть сік та змішайте його з медом гірчицею, сіллю і спеціями.
- Натріть сумішшю курку і залиште маринуватися на 1 годину.
- Через 1 годину викладіть м'ясо у форму, трохи змащену олією.
- Зверху покладіть кружальця апельсина і цибулю, посипте часником (сухим або дрібно порубаним).
- Запікайте 1 годину в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці.
Смачного!
Читайте також Що їсти у спеку та що краще виключити зі свого раціону влітку: перелік продуктів