Запеченная курица в медово-горчичном соусе с апельсинами: как просто приготовить изысканный обед

Куриное мясо, пожалуй, самое популярное на нашей кухне. И вкусное, и доступное, и множество различных блюд можно из него приготовить. Сегодня на Актив 24 рассказываем, как запечь курицу в апельсиново-горчичном соусе. Сохраняйте вкусный рецепт!

Диетолог Андрей Невский поделился рецептом изысканного блюда с пикантной остротой и с незабываемыми цитрусовыми нотками. Курица в апельсиново-горчичном соусе – идеальный вариант для вкусного обеда.

Точную калорийность порции специалист не высчитал через маринад, но советует ориентироваться на просто запеченное куриное бедро или голень.

И еще Просто и вкусно: Анита Луценко поделилась рецептом любимого супа

Запеченная курица в апельсиново-горчичном соусе: пошаговый рецепт

Ингредиенты

куриные бедра / голени – 2 штуки;

апельсин – 1 штука;

лук – 1 штука;

мед – 1 столовая ложка;

горчица в зернах – 2 столовые ложки;

куркума – 1 чайная ложка;

чеснок – 1 зубчик;

подсолнечное масло;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте половину апельсина кружечками, лук – полукольцами. Со второй половины апельсина выжмите сок и смешайте его с медом, горчицей, солью и специями. Натрите смесью курицу и оставьте мариноваться на 1 час. Через час выложите мясо в форму, немного смазанную маслом. Сверху положите кружочки апельсина и лук, посыпьте чесноком (сухим или мелко порубленным). Запекайте 1 час в заранее разогретой до 180 градусов духовке.

Приятного аппетита!

Читайте также Что есть в жару и что лучше исключить из своего рациона летом: перечень продуктов