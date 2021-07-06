Запеченная курица в медово-горчичном соусе с апельсинами: как просто приготовить изысканный обед
6 июля 2021 , 14:10Читати новину українською
Источник:инстаграм Андрея Невского
Куриное мясо, пожалуй, самое популярное на нашей кухне. И вкусное, и доступное, и множество различных блюд можно из него приготовить. Сегодня на Актив 24 рассказываем, как запечь курицу в апельсиново-горчичном соусе. Сохраняйте вкусный рецепт!
Диетолог Андрей Невский поделился рецептом изысканного блюда с пикантной остротой и с незабываемыми цитрусовыми нотками. Курица в апельсиново-горчичном соусе – идеальный вариант для вкусного обеда.Точную калорийность порции специалист не высчитал через маринад, но советует ориентироваться на просто запеченное куриное бедро или голень.
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Запеченная курица в апельсиново-горчичном соусе: пошаговый рецепт
Ингредиенты
- куриные бедра / голени – 2 штуки;
- апельсин – 1 штука;
- лук – 1 штука;
- мед – 1 столовая ложка;
- горчица в зернах – 2 столовые ложки;
- куркума – 1 чайная ложка;
- чеснок – 1 зубчик;
- подсолнечное масло;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления
- Нарежьте половину апельсина кружечками, лук – полукольцами.
- Со второй половины апельсина выжмите сок и смешайте его с медом, горчицей, солью и специями.
- Натрите смесью курицу и оставьте мариноваться на 1 час.
- Через час выложите мясо в форму, немного смазанную маслом.
- Сверху положите кружочки апельсина и лук, посыпьте чесноком (сухим или мелко порубленным).
- Запекайте 1 час в заранее разогретой до 180 градусов духовке.
Приятного аппетита!
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