Шашлик із птиці: 4 способи смачно замаринувати м'ясо

Настала довгоочікувана пора шашликів. Кожен замислюється про те, як же смачно замаринувати м'ясо.

Хочеться використовувати перевірені рецепти, які не додадуть зайвих кілограмів. 4 смачними маринадами поділилася нутриціологиня Надія Пахірко.

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Шашличний сезон починається! Ліс, пташки, травичка, свіже повітря й м'ясце, посмажене на вуглинах – ммм... Просто казка. Попереду багато теплих вихідних і треба підготуватися ґрунтовно, щоб отримати максимум користі з цих свят,

– зазначила Пахірко.

Як замаринувати шашлик

Кефірний

М'ясо натираємо перцем, сіллю, каррі та викладаємо у велику миску. Заливаємо нежирним кефіром, додаємо багато рубаного кропу, петрушки й ріпчастої цибулі. Залишаємо на ніч під пресом у холодильнику.

Овочевий

Цибулю, солодкий червоний та зелений перець ріжемо тонкими кільцями. На дно каструлі викладаємо шар цибулі й перцю, додаємо сіль, шар перцю – шар м'яса, знову цибулю й перець і т.д. Залишаємо на ніч.

Правильний маринад дозволить зробити смачний шашлик / Фото Pixabay

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На газованій воді

М'ясо натираємо перцем, сіллю та спеціями. Вичавлюємо лимонний сік і додаємо нарізану півкільцями цибулю. Перемішуємо. Кладемо в глибоку каструлю й заливаємо все газованою водою. Ставимо на ніч у холодильник.

З помідорами

М'ясо поміщаємо в глибоку каструлю, солимо, перчимо, додаємо лавровий лист, різаний лук і помідори. Руками вминаємо в м'ясо цибулю, помідори та спеції. Накриваємо кришкою й прибираємо в холодильник на ніч.

Це перевірені маринади, найулюбленіші з безлічі. М'ясо з ними смачне та ніжне виходить. До того ж, ці маринади не додають зайвих калорій до м'яса,

– резюмувала Надія Пахірко.