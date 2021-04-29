Як їсти шашлики без шкоди для фігури: ці поради дозволять пікнікам не позначитися на талії

На дієті ви чи ні, а шашлики пропускати не варто. Тим більше, що м'ясо тим, хто худне, не є серед заборонених продуктів. Але щоб ваші старання спалити кілограми не пройшли даром, нутриціологиня Надія Пахірко розповіла про харчову поведінку на пікніку.

Сезон шашликів невпинно наближається. Так, нутриціологиня Надія Пахірко поділилася порадами, які допоможуть тим, хто на дієті, не звести нанівець усі старання схуднути. Читайте та дізнайтеся, як їсти м'ясо без шкоди для фігури.

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Як приготувати корисний шашлик

Виберіть м'ясо . Підходять курка, індичка, яловичина або телятина. Намагайтеся вибирати шматочки без жирового прошарку.

. Підходять курка, індичка, яловичина або телятина. Намагайтеся вибирати шматочки без жирового прошарку. Рибу можна будь-яких сортів . Дуже смачно виходить, якщо приготувати у фользі на решітці.

. Дуже смачно виходить, якщо приготувати у фользі на решітці. Приготуйте маринад. Для правильного маринаду підходять: кефір, соєвий соус, оцет, мінералка. Додавайте багато зелені і цибулі.



Готуйте шашлик з дієтичного м'яса / Фото pixabay

Харчова поведінка на пікніку

Заздалегідь подбайте про те, щоб на столі були здорові закуски. Купіть свіжі овочі, зелень, цільнозерновий хліб.

те, щоб на столі були Купіть свіжі овочі, зелень, цільнозерновий хліб. Подбайте про правильний соус. Куплені соуси збільшують калорійність вдвічі. Збийте свіжі томати в блендері, додайте сіль, часник, перець. Смачно і швидко.

Куплені соуси збільшують калорійність вдвічі. Збийте свіжі томати в блендері, додайте сіль, часник, перець. Смачно і швидко. Дотримуйтесь звичного раціону у цей день. Пийте воду, їжте кожні три години.

у цей день. Пийте воду, їжте кожні три години. Гості продовжують їсти, навіть коли наїлися. А ви пам'ятайте, що вашому організму це не сподобається. Зупиніться або їжте овочі.

Не забувайте про воду. Візьміть з собою. Вода дає відчуття наповненості шлунка і зайвий шматок в горло не піде.

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Дотримуйтесь цих простих поради і сезон шашликів не позначиться на талії!