Як відрізнити реальний голод від емоційного та перестати їсти через нудьгу

Про користь інтуїтивного харчування знають усі, хто стежить за фігурою. Якщо їсти тільки тоді, коли ви дійсно фізично відчуваєте голод, і припиняти – як тільки наситилися, набрати вагу буде дуже складно. Розповідаємо на Актив 24, як навчитися прислухатися до організму і перестати їсти знічев'я.

Головне "гальмо" схуднення – наша звичка заїдати стреси і нудьгу, жувати щось, коли не знаходиш собі місця. Їжа необхідна, щоб задовольнити реальний (фізичний) голод, а для вирішення психологічних проблем вона зовсім не підходить. Навпаки, смаколики, як і алкоголь, їх тільки поглиблюють. Тож як відрізнити реальний голод від емоційного?

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Ознаки того, що ви справді голодні

Голод виникає поступово, зазвичай через 3 – 4 години після прийому їжі.

Відчуваються наростаючі сигнали в шлунку.

Може бути втома і навіть запаморочення.

Крім цього, через сильне почуття голоду ви можете з'їсти більше за норму.



Звичка заїдати стрес гальмує процес схуднення / Фото unsplash

Як проявляється емоційний голод

Раптово виникає нав'язливе бажання з'їсти щось "смачненьке".

Не залежить від останнього прийому їжі.

Складно сфокусуватися на чомусь іншому.

Ставлення до їжі, як до способу втішити себе, порадувати.

Після насичення виникає почуття провини.

Що робити в таких ситуаціях? Постарайтеся відстежити свої емоції. Що ви відчуваєте у цей момент? Чи можете впоратися без їжі? Опрацюйте причини і знайдіть свою внутрішню мотивацію. І тоді побачите, бажання заїдати стрес поступово зникне.

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