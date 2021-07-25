Как отличить настоящий голод от эмоционального и перестать есть из-за скуки

О пользе интуитивного питания знают все, кто следит за фигурой. Если есть только тогда, когда вы действительно физически чувствуете голод, и прекращать – как только насытились, набрать вес будет очень сложно. Рассказываем на Актив 24, как научиться прислушиваться к организму и перестать есть от нечего делать.

Главный "тормоз" похудения – наша привычка заедать стрессы и скуку, жевать что-то, когда некуда деться. Еда необходима, чтобы удовлетворить реальный (физический) голод, а для решения психологических проблем она совсем не подходит. Напротив, вкусности, как и алкоголь, их только усугубляют. Как все же отличить реальный голод от эмоционального?

К слову Как перекусывать в течение дня без вреда для фигуры: важные нюансы

Признаки того, что вы действительно голодны

Голод возникает постепенно, обычно через 3 – 4 часа после приема пищи.

Ощущаются нарастающие сигналы в желудке.

Может быть усталость и даже головокружение.

Кроме этого, из-за сильного чувства голода можно съесть больше нормы.



Привычка заедать стресс тормозит процесс похудения / Фото unsplash

Как проявляется эмоциональный голод

Внезапно возникает навязчивое желание съесть что-то "вкусненькое".

Не зависит от последнего приема пищи.

Сложно сфокусироваться на чем-то другом.

Отношение к еде, как к способу утешить себя, порадовать.

После насыщения возникает чувство вины.

Что делать в таких ситуациях? Постарайтесь отследить свои эмоции. Что вы чувствуете в этот момент? Можете справиться без еды? Проработайте причины и найдите свою внутреннюю мотивацию. И тогда увидите, желание заедать стресс постепенно исчезнет.

Читайте также Вкусный перекус для сладкоежек: как его быстро приготовить