Як тренуватися при варикозі: Аніта Луценко назвала нюанси

Джерело:Інстаграм Аніти Луценко
При варикозі існують певні обмеження і правила щодо фізичних навантажень.
Чим можна, а чим не бажано займатися, розповіла відома фітнес-тренерка Аніта Луценко.
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Коротко: кров погано тече від ніг знизу вверх, а рухається вниз (клапани не справляються). Кров застоюється, вени ще збільшуються і слабшають. Характерно для професій, де довго стоять. Відразу обмовлюся, що при варикозі рекомендуються заняття ув спеціальних індивідуальних гольфах,
– зазначила Луценко.
При варикозі існують певні обмеження щодо навантажень / Фото pinterest
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Також при варикозі рекомендується збалансоване харчування, від якого і залежить вага, пояснила Аніта Луценко.