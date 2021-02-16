Безпечний спорт для тих, кому за 40: відео домашнього тренування

Джерело:Інстаграм medushkinafit
Після 40 років гормональний фон у жінок змінюється і для того щоб залишатися у прекрасній формі, потрібно стежити за харчуванням і не нехтувати тренуваннями.
Ефективні вправи показала фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Ці вправи безпечні для спини, при грижах і протрузіях, виключають додаткове навантаження на основні розгиначі спини (м'язи, що йдуть уздовж хребетного стовпа), без осьового навантаження і компресії хребта,
– зазначила Медушкіна.
Красиве тіло після 40 – це реально / Фото bud-v-forme
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