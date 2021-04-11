Приділи собі 30 хвилин: Аніта Луценко показала потужне тренування

Джерело:Інстаграм Аніти Луценко
У період карантинних обмежень через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 багато людей велику частину часу проводять удома. Це призвело до зниження фізичної активності.
Але карантин – не привід запускати своє тіло і лінуватися. Тренування для дому показала відома фітнес-тренерка Аніта Луценко.
Цікаво Як підтягнути фігуру: 8 вправ для дівчат і жінок
1. Сідниці – 20 разів у 3 підходи.
2. Мах назад – 20 разів на кожну ногу. Робимо в 3 підходи.
3. Трицепс – 10 разів у 3 підходи.
4. Прес – 20 разів у 3 підходи.
У будь-якій ситуації пам'ятайте про фізичну активність / Фото Pixabay
Корисно У який час їсти вуглеводи, щоб не набирати вагу: цікаві факти