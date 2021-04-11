Приділи собі 30 хвилин: Аніта Луценко показала потужне тренування

У період карантинних обмежень через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 багато людей велику частину часу проводять удома. Це призвело до зниження фізичної активності.

Але карантин – не привід запускати своє тіло і лінуватися. Тренування для дому показала відома фітнес-тренерка Аніта Луценко.

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Детальніше про тренування

Які вправи виконувати

У комплекс входить всього 4 вправи. Для їх виконання достатньо 30 хвилин. Вам знадобиться зручний спортивний одяг та взуття, питна вода, стілець і диван.

1. Сідниці – 20 разів у 3 підходи.

2. Мах назад – 20 разів на кожну ногу. Робимо в 3 підходи.

3. Трицепс – 10 разів у 3 підходи.

4. Прес – 20 разів у 3 підходи.

У будь-якій ситуації пам'ятайте про фізичну активність / Фото Pixabay

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Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео: