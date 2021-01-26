Як тренувати сідниці в домашніх умовах: відео потужного комплексу

26 січня 2021 , 22:55
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Про гарні та пружні сідниці мріє чи не кожна дівчина. Проте не у всіх є можливість займатися у тренажерному залі.

Джерело: інстаграм aleksasvarovskyh

Ефективні вправи у домашніх умовах показала тренерка і блогерка aleksasvarovskyh.

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Правила виконання тренування

  • Не затримуйте дихання під час виконання вправ: видихайте на зусиллі, інакше не зможете закінчити підхід.
  • На початку техніка може страждати, тому практикуйтеся біля дзеркала чи записуйте виконання вправ на відео – так ви зможете бачити свої помилки.
  • Не поспішайте зробити все миттєво – лише повільне виконання дозволить відчути сідниці.

Під час вправ ви повинні відчувати сідниці​ / Фото lokkoko

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  • Давайте організму час на відпочинок та відновлення – не потрібно тричі на тиждень тренувати сідниці. Пам'ятайте про верхню частину тіла і прес.
  • Щоб ускладнити вправи, візьміть гантелі, або пляшки з водою. Також підійде портфель (його можна одягнути на плечі) з вантажем.

Як виконувати вправи – дивіться на відео: