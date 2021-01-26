Як тренувати сідниці в домашніх умовах: відео потужного комплексу

Про гарні та пружні сідниці мріє чи не кожна дівчина. Проте не у всіх є можливість займатися у тренажерному залі.
Джерело: інстаграм aleksasvarovskyh
Ефективні вправи у домашніх умовах показала тренерка і блогерка aleksasvarovskyh.
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Правила виконання тренування
- Не затримуйте дихання під час виконання вправ: видихайте на зусиллі, інакше не зможете закінчити підхід.
- На початку техніка може страждати, тому практикуйтеся біля дзеркала чи записуйте виконання вправ на відео – так ви зможете бачити свої помилки.
- Не поспішайте зробити все миттєво – лише повільне виконання дозволить відчути сідниці.
Під час вправ ви повинні відчувати сідниці / Фото lokkoko
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- Давайте організму час на відпочинок та відновлення – не потрібно тричі на тиждень тренувати сідниці. Пам'ятайте про верхню частину тіла і прес.
- Щоб ускладнити вправи, візьміть гантелі, або пляшки з водою. Також підійде портфель (його можна одягнути на плечі) з вантажем.
Як виконувати вправи – дивіться на відео: