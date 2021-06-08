Як стримувати апетит вечорами: Фус назвала кілька правил

Вечорами багато хто помічає сильне відчуття голоду. Це відбувається у тому разі, якщо протягом дня людина харчувалася неправильно.
Важливо правильно розподілити калораж протягом дня. Як потрібно харчуватися, щоб уникнути переїдання ввечері, розповіла лікарка-дієтологиня Світлана Фус.
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Найчастіше голод ввечері з'являється, якщо людина в цілому харчувалася з дуже великим дефіцитом чи забувала пити воду. Голод ввечері – наслідок поганого, недостатнього харчування протягом дня,
– зазначила Фус.
Яких правил потрібно дотримуватися протягом дня
- Сніданок. Він має бути ситним.
- Перекус також повинен давати насичення.
- Обід – ситний.
- До 16:00 – 17:00 має бути з'їдено близько 80% денного раціону.
- Вечеря повинна бути за 3 – 4 години до сну.
Обід повинен бути ситним, тоді ввечері не буде сильного почуття голоду / Фото Pixabay
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Режим харчування кожного дуже індивідуальний, навчіться прислухатися до себе. Комусь достатньо й триразового харчування, головне – розподілити добовий калораж за цими трьома прийомами їжі рівномірно,
– уточнила дієтологиня.
За її словами, вечірній голод є вашим головним орієнтиром. Якщо він помірний і достатньо легкої їжі, це означає, що ви все робите правильно.