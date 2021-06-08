Як стримувати апетит вечорами: Фус назвала кілька правил

Вечорами багато хто помічає сильне відчуття голоду. Це відбувається у тому разі, якщо протягом дня людина харчувалася неправильно.

Важливо правильно розподілити калораж протягом дня. Як потрібно харчуватися, щоб уникнути переїдання ввечері, розповіла лікарка-дієтологиня Світлана Фус.

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Найчастіше голод ввечері з'являється, якщо людина в цілому харчувалася з дуже великим дефіцитом чи забувала пити воду. Голод ввечері – наслідок поганого, недостатнього харчування протягом дня,

– зазначила Фус.

Яких правил потрібно дотримуватися протягом дня

Сніданок. Він має бути ситним.

Перекус також повинен давати насичення.

Обід – ситний.

До 16:00 – 17:00 має бути з'їдено близько 80% денного раціону.

Вечеря повинна бути за 3 – 4 години до сну.

За словами дієтологині, при збалансованому харчуванні почуття голоду не має бути навіть при схудненні.

Обід повинен бути ситним, тоді ввечері не буде сильного почуття голоду / Фото Pixabay

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Режим харчування кожного дуже індивідуальний, навчіться прислухатися до себе. Комусь достатньо й триразового харчування, головне – розподілити добовий калораж за цими трьома прийомами їжі рівномірно,

– уточнила дієтологиня.

За її словами, вечірній голод є вашим головним орієнтиром. Якщо він помірний і достатньо легкої їжі, це означає, що ви все робите правильно.