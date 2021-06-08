Как сдерживать аппетит по вечерам: Фус назвала несколько правил

По вечерам многие замечают сильное чувство голода. Это происходит в том случае, если в течение дня человек питался неправильно.

Важно правильно распределить калораж в течение дня. Как нужно питаться, чтобы избежать переедания вечером, рассказала врач-диетолог Светлана Фус.

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Зачастую голод вечером появляется, если человек в целом, питался с очень большим дефицитом или забывал пить воду. Голод вечером – следствие плохого, недостаточного питания в течение дня,

– отметила Фус.

Каких правил нужно придерживаться в течение дня

Завтрак. Он должен быть плотным.

Перекус также должен давать насыщение.

Обед – плотный.

К 16:00 – 17:00 должно быть съедено около 80% дневного рациона.

Ужин должен быть за 3 – 4 часа до сна.

По словам диетолога, при сбалансированном питании чувства голода не должно быть даже при похудении.

Обед должен быть сытным, тогда вечером не будет сильного чувства голода / Фото Pixabay

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Режим питания каждого очень индивидуален, научитесь прислушиваться к себе. Кому-то достаточно и трехразового питания, главное – распределить суточный калораж по этим трем приемам пищи равномерно,

– уточнила диетолог.

По ее словам, вечерний голод является вашим главным ориентиром. Если он умеренный и достаточно легкой пищи, значит вы все делаете верно.