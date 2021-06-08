Как сдерживать аппетит по вечерам: Фус назвала несколько правил

По вечерам многие замечают сильное чувство голода. Это происходит в том случае, если в течение дня человек питался неправильно.
Важно правильно распределить калораж в течение дня. Как нужно питаться, чтобы избежать переедания вечером, рассказала врач-диетолог Светлана Фус.
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Зачастую голод вечером появляется, если человек в целом, питался с очень большим дефицитом или забывал пить воду. Голод вечером – следствие плохого, недостаточного питания в течение дня,
– отметила Фус.
Каких правил нужно придерживаться в течение дня
- Завтрак. Он должен быть плотным.
- Перекус также должен давать насыщение.
- Обед – плотный.
- К 16:00 – 17:00 должно быть съедено около 80% дневного рациона.
- Ужин должен быть за 3 – 4 часа до сна.
Обед должен быть сытным, тогда вечером не будет сильного чувства голода / Фото Pixabay
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Режим питания каждого очень индивидуален, научитесь прислушиваться к себе. Кому-то достаточно и трехразового питания, главное – распределить суточный калораж по этим трем приемам пищи равномерно,
– уточнила диетолог.
По ее словам, вечерний голод является вашим главным ориентиром. Если он умеренный и достаточно легкой пищи, значит вы все делаете верно.