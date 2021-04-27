Як спекти паску без шкоди для фігури: дієтичний рецепт

Великдень – свято, яке асоціюється з ароматними пасками. Здавалося б, що для прихильників правильного харчування ця випічка у переліку заборонених. Але є дієтичний рецепт, який повністю відповідає всім принципам здорового раціону.
Нутриціологиня Надія Пахірко поділилася простим рецептом з мінімальним набором калорій. Сміливо готуйте для всієї сім'ї. Лише зважте, що складові розраховані на одну велику паску.
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Рецепт дієтичної паски
Інгредієнти
- Сир 2% – 400 грамів;
- Яйце – 4 штуки;
- Масло вершкове – 60 грамів;
- Сметана 10% – 40 грамів;
- Цукрозамінник;
- Сода – 1 чайна ложка;
- Борошно пшеничне цільнозернових – 200 грамів;
- Ізюм – 100 грамів.
Рецепт паски для прихильників правильного харчування / Фото pixabay
Спосіб приготування
- Білки і жовтки розділіть, а вершкове масло розтопіть.
- Сир розімніть виделкою, додайте жовтки, розтоплене масло і сметану. Добре перемішайте.
- У борошно додайте соду, цукрозамінник і перемішайте.
- Борошно і родзинки змішайте з отриманою масою.
- У сухому посуді збийте білки до пишної піни і акуратно вилийте їх у тісто.
- Викладіть у форму і відправте у духовку. Випікайте 45 хвилин при 180 градусах.
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Зранку можна з'їсти 150 – 200 грамів такої паски. Це буде повноцінний сніданок.