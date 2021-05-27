Як знизити вагу без особливих зусиль: дієтологиня назвала 6 простих кроків

Для тих, хто вирішив знизити вагу, найскладніше – початок шляху. Адже не завжди знаєш, з чого потрібно розпочати.

Кілька простих кроків серед звичок стануть відмінним стартом. Детальніше розповіла дієтологиня та ендокринологиня Альбіна Коміссарова.

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Ми з вами знаємо, що найскладніше в зниженні ваги – це почати. Тому я пропоную вам маленькі кроки, які допоможуть бути вам стрункішою, без особливих зусиль,

– зазначила Коміссарова.

Пункти, які допоможуть схуднути

Більше руху

Можна вибирати сходи замість ліфта та ескалатора, ставити машину подалі від місця призначення й хоча б двічі чи тричі на тиждень влаштовувати тривалу прогулянку. Важливо щодня проходити більше, ніж вчора.

Їсти овочі/фрукти у кожний прийом їжі

Ці продукти можна вживати у будь-якому вигляді. Дієтологиня навела приклад: на сніданок може бути каша з фруктами, на обід – риба, картопля та овочевий салат, перекус – сухофрукти та горіхи, вечеря – овочі на грилі, рис і курка.

1-2 раза на день їсти за методом тарілк

½ тарілки – овочі чи фрукти;

¼ – білки;

¼ – складні вуглеводи.

Додавайте овочі або фрукти в кожний прийом їжі / Фото Pixabay

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Якісний відпочинок

Для того щоб не отримувати емоції з їжі, важливо висипатися ц добре відпочивати. Спіть у темній і провітрюваній кімнаті, а за 2 години до сну прибирайте телефон та відмовтеся від кофеїну та алкоголю. Спати необхідно 7-8 годин.

Відмовтеся від шкідливих продуктів

Замініть звичні продукти на менш калорійні. Наприклад, замість жирної сметани можна взяти грецький йогурт, а білий хліб замінити цільнозерновим.

Не купуйте додому солодке

Відмовтеся від солодощів у себе вдома. Їжте солодке в гостях або ресторані. Так ви будете розуміти, що заборони немає, але й спокуси вдома не буде.