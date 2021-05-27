Как снизить вес без особых усилий: диетолог назвала 6 простых шагов

Для тех, кто решил снизить вес, самое сложно – начало пути. Ведь не всегда знаешь, с чего нужно начать.

Несколько простых шагов среди привычек станут отличным стартом. Подробнее рассказала диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова.

Интересно Что приготовить на ужин для всей семьи: простой рецепт вкусного блюда

Мы с вами знаем, что самое сложное в снижении веса – это начать. Поэтому я предлагаю вам маленькие шаги, которые помогут быть вам стройнее, без особых усилий,

– отметила Комиссарова.

Пункты, которые помогут похудеть

Больше движения

Можно выбирать лестницу вместо лифта и эскалатора, ставить машину подальше от места назначения и хотя бы пару раз в неделю устраивать длительную прогулку. Важно каждый день проходить больше, чем вчера.

Есть овощи/фрукты в каждый прием пищи

Эти продукты можно употреблять в любом виде. Диетолог привела пример: на завтрак может быть каша с фруктами, на обед – рыба, картофель и овощной салат, перекус – сухофрукты и орехи, ужин – овощи на гриле, рис и курица.

1-2 раза в день есть по методу тарелки

½ тарелки – овощи или фрукты;

¼ – белки;

¼ – сложные углеводы.

Добавляйте овощи или фрукты в каждый прием пищи / Фото Pixabay

Важно Помогают худеть: какие летние продукты добавить в рацион

Качественный отдых

Для того чтобы не получать эмоции из еды, важно высыпаться и хорошо отдыхать. Спите в темной и проветриваемой комнате, а за 2 часа до сна убирайте телефон и откажитесь от кофеина и алкоголя. Спать необходимо 7-8 часов.

Откажитесь от вредных продуктов

Замените привычные продукты на менее калорийные. Например, вместо жирной сметаны можно взять греческий йогурт, а белый хлеб заменить цельнозерновым.

Не покупайте домой сладкое

Откажитесь от сладостей у себя в доме. Ешьте сладкое в гостях или ресторане. Так вы будете понимать, что запрета нет, но и соблазна дома не будет.