ТОП-10 простих правил, які допоможуть бути в формі

Якщо ви поставили собі за мету привести себе в форму, важливо дотримуватися деяких правил. Вони допоможуть завжди бути на висоті.

В першу чергу потрібно змінити звичний спосіб життя. 10 головних правил для ідеальної форми назвала нутриціологиня Ольга Усенко.

Читайте Як вибрати солодощі у супермаркеті: корисні поради дієтологині

Що робити після того, як закінчилася програма харчування? Ви отримали свій бажаний результат і тепер не знаєте, як його втримати? Все просто. Якщо ви повернетеся до звичайного для себе способу життя, нічого доброго не буде, і рано чи пізно ви втратите свій результат,

– зазначила Усенко.

ТОП-10 правил для ідеальної форми

Щодня п'ємо чисту воду (30 мілілітрів на кілограм ваги). Все їмо з овочами – на день їх має бути від 400 до 700 грамів. Щодня з'їдаємо 1 фрукт. Раціон має складатися з 3-4 прийомів їжі без під'їдання. Фізична активність. Щодня ви повинні ходити не менше 10 000 кроків. Інтервал між вечерею і сніданком має становити не менше, ніж 12 годин. Піца, бургер і інша подібна їжа може бути не частіше, ніж раз на тиждень. Раціон повинен складатися з простих продуктів, але бути різноманітним. Тренування – не рідше 1-2 разів на тиждень. Сон. Пам'ятайте, що якісний відпочинок є основою здоров'я.

Кілька простих правил допоможуть залишатися у відмінній формі / Фото Pixabay

Корисно Кому потрібно їсти жирну рибу і як її смачно приготувати: 2 рецепти

Ці правила можна використовувати як ті, що "закріплюють", після отримання результату, так і починати з них – це база, це основа. Ці пункти кожен може виконувати абсолютно безкоштовно і абсолютно нативно. Їх легко впровадити у своє життя, потрібно просто трохи сфокусуватися,

– резюмувала Ольга Усенко.