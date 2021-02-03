Як схуднути і позбутися целюліту: названо ефективний спосіб

Целюліт і надмірна вага – проблема мільйонів людей в усьому світі. Для того щоб її вирішити, потрібен комплексний підхід.

Джерело: інстаграм medushkinafit

Який спосіб допоможе позбутися від зайвих кілограмів і прибрати целюліт, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Набряки і целюліт – здавалося б, який зв'язок? Набряклість при целюліті додає ще пару-трійку сантиметрів до об'ємів стегон і сідниць,

– зазначила Медушкіна.

Вона пояснила, прибрати набряклість допоможе масажист, і після курсу антицелюлітного масажу об'єми зменшаться. Але піде лише вода, а жир залишиться. Згодом вода знову накопичиться через те що лімфатичні судини пережаті "жировими клітинами, які збільшуються в об'ємі і ущільнюються".

За словами фітнес-експертки, краще рішення цього питання – тренування. За допомогою м'язів можна прокачати лімфу і міжклітинну рідину.

Що відбувається під час тренування

спалюються калорії, які дістаються з жирових відкладень.

які дістаються з жирових відкладень. прокачується кисень, який є основним окислювачем жирів і головним жироспалювачем.

Для того щоб позбутися від целюліту, потрібен комплексний підхід​ / Фото newyorkfitspo

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Медушкіна уточнила, що для схуднення і позбавлення від целюліту, потрібно виконувати 3-4 тренування на тиждень по годині:

1-2 загальних аеробних тренування на все тіло;

2 тренування з акцентом на ноги і сідниці з силовими базовими вправами (присідання, випади, румунські тяги, сідничні місток).

Такий режим дозволить підсилити приплив жироспалювальних гормонів у проблемну зону, дасть можливість м'язам зміцнюватися і відновлюватися між тренуваннями,

– пояснила Катерина Медушкіна.