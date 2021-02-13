Як схуднути без дієт, зривів та стресу: 3 психологічних виверти

Для того щоб знизити вагу без дієт, відкатів і стресів можна застосувати 3 психологічних прийоми.

Що це за прийоми і як вони працюють, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Суворі дієти і виснажливі тренування часто не дають результату, і вага все одно стоїть або повертається... Розповім, як за допомогою трьох психологічних прийомів схуднути без дієт і стресу,

– зазначила Кален.

Як схуднути без дієт: 3 прийоми

1. Вживайте продукти усвідомлено. За словами експертаки, важливо звертати увагу на кожен шматочок їжі, на її запах і смак. Також слід відстежувати почуття голоду і його угамування. Сконцентруйтеся на прийомі їжі – це дозволить не переїдати.

Перекуси на швидкоруч, їжа перед телевізором, швидкі прийоми їжі, вечірні посиденьки, їжа без голоду – все це призводить до переїдання, а значить і до збільшення ваги. Коли ви їсте швидко або поєднуєте прийоми їжі з іншими справами, то не помічаєте момент втамування голоду, і зайві калорії продовжують відкладатися у вигляді зайвої ваги,

– додала Олена Кален.

Вона підкреслила, що харчуючись усвідомлено, можна не тільки утримувати свою вагу, але і схуднути, вживаючи при цьому будь-яку їжу.

2. Підсилюйте мотивацію – це допоможе швидше дійти до мети. За словами експертки, відмінний спосіб – розбити велику мету щодо зниження ваги на підцілі і відзначати їх досягнення. Наприклад, ви хочете схуднути на 10 кг за 2 місяці. Визначте, на скільки ви хочете знизити вагу за тиждень або місяць – це будуть проміжні цілі, які будуть фіксуватися мозком. Мотивація буде рости з кожним новим успіхом, що дозволить худнути без зривів і відкатів.

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За словами Кален, харчуючись усвідомлено, можна вживати будь-яку їжу і при цьому худнути / Фото Pixabay

3. Навчіться отримувати задоволення і позитивні емоції різними способами, а не лише за допомогою їжі. Так організм перестане вимагати зайву їжу, а ви не будете набирати вагу.

Кален зазначила, що їжа є одним з найдоступніших задоволень для людини. Вона піднімає настрій, знімає втому і провокує набір ваги. Шукайте альтернативу їжі, наприклад, прогулянки. Вони допоможуть не тільки схуднути, але і поліпшити якість життя.