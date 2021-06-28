Як пришвидшити обмін речовин та чи можливо взагалі повпливати на метаболізм: пояснення дієтолога

Мабуть, кожному зустрічалися ці два типи людей: одні бідкаються, що майже нічого не їдять, а все одно поправляються, а інші – радіють, що можуть їсти усе підряд без шкоди для фігури. Уся річ в індивідуальному обміні речовин. І дієтолог розповів, чи можливо взагалі прискорити метаболізм.

Так, дієтолог Андрій Невський наголосив на найпопулярніших способах пришвидшення схуднення та пояснив, як повпливати на обмін речовин.

І ще Чи можна пити воду під час їжі

Пийте просту воду

За словами фахівця, при зневодненні обмін речовин не буде працювати як слід. Пити потрібно не багато, а стільки, скільки вам хочеться, і не обов'язково чисту воду. Рідину ми отримуємо з будь-якої їжі і напоїв, тому пийте, якщо відчуваєте спрагу.

Їжте часто і малими порціями

Наполягати на такому режимі можуть тільки гастроентерологи. Людям без порушень шлунково-кишкового тракту необов'язково розмазувати їжу по маленьких тарілках протягом дня – дефіцит калорій, від якого худнуть, реально створити і нормальними порціями,

– говорить Невський.



Обмін речовин / Фото tumgir

Тренуйтеся

Жир спалюється на будь-якому тренуванні, якщо є дефіцит калорій. І тут краще не кардіо, а силовий тренінг: він покращує метаболізм у м'язовій тканині, дозволяє спалювати енергію не тільки під час, а й після тренування. Плюс це добре для гормонів і опорно-рухового апарату.

То що ж прискорює обмін речовин?

Нічого. Є тільки фактори, які його уповільнюють. І майже з усіма можна працювати, запевняє дієтолог. Ось найпоширеніші з них:

Гіпофункція щитовидної залози. Компенсувати гормональний дисбаланс можна, якщо вчасно звернутися до лікаря.

Компенсувати гормональний дисбаланс можна, якщо вчасно звернутися до лікаря. Недосипання. Такий стан підвищує рівень стресу, провокує переїдання, гормональні збої, депресію і багато іншого. Спіть хоча б 7 – 8 годин на добу.

Такий стан підвищує рівень стресу, провокує переїдання, гормональні збої, депресію і багато іншого. Спіть хоча б 7 – 8 годин на добу. Незбалансований раціон. Збій з білками, жирами та вуглеводами може збільшити почуття голоду – і схуднення сповільниться.

Збій з білками, жирами та вуглеводами може збільшити почуття голоду – і схуднення сповільниться. Вік. Тут тільки змиритися.

Тут тільки змиритися. Схуднення. Здавалося б, ми хочемо розігнати обмін речовин, щоб схуднути, але схуднення уповільнює обмін речовин. Ось такий парадокс. Тому від схуднення треба відпочивати.

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Уповільнений обмін речовин не означає, що ви не схуднете. Доведеться докласти трохи більше зусиль, ніж людям зі швидким метаболізмом. Але не звертайте на це уваги – думайте про результат. А він точно буде, якщо ви захочете,

– підсумував Андрій Невський.