Как ускорить обмен веществ и возможно ли вообще повлиять на метаболизм: объяснение диетолога

Пожалуй, каждому встречались эти два типа людей: одни жалуются, что почти ничего не едят, а все равно поправляются, а другие – радуются, что могут есть все подряд без вреда для фигуры. Все дело в индивидуальном обмене веществ. И диетолог рассказал, возможно ли вообще ускорить метаболизм.

Так, диетолог Андрей Невский отметил самые популярные способы ускорения похудения и объяснил, как повлиять на обмен веществ.

И еще Можно ли пить воду во время еды

Пейте простую воду

По словам специалиста, при обезвоживании обмен веществ не будет работать как следует. Пить нужно не много, а столько, сколько вам хочется, и необязательно чистую воду. Жидкость мы получаем из любой пищи и напитков, поэтому пейте, если чувствуете жажду.

Ешьте часто и малыми порциями

Настаивать на таком режиме могут только гастроэнтерологи. Людям без нарушений желудочно-кишечного тракта необязательно размазывать еду по маленьким тарелкам течение дня – дефицит калорий, от которого худеют, реально создать и нормальными порциями,

– говорит Невский.



Обмен веществ / Фото tumgir

Тренируйтесь

Жир сжигается на любой тренировке, если есть дефицит калорий. И здесь лучше не кардио, а силовой тренинг: он улучшает метаболизм в мышечной ткани, позволяет сжигать энергию не только во время, но и после тренировки. Плюс это хорошо для гормонов и опорно-двигательного аппарата.

Так что же ускоряет обмен веществ?

Ничего. Есть только факторы, замедляющие его. И почти со всеми можно работать, уверяет диетолог. Вот самые распространенные:

Гипофункция щитовидной железы. Компенсировать гормональный дисбаланс можно, если вовремя обратиться к врачу.

Компенсировать гормональный дисбаланс можно, если вовремя обратиться к врачу. Недосыпания. Такое состояние повышает уровень стресса, провоцирует переедание, гормональные сбои, депрессию и многое другое. Спите хотя бы 7 – 8 часов в сутки.

Такое состояние повышает уровень стресса, провоцирует переедание, гормональные сбои, депрессию и многое другое. Спите хотя бы 7 – 8 часов в сутки. Несбалансированный рацион. Сбой с белками, жирами и углеводами может увеличить чувство голода – и похудения замедлится.

Сбой с белками, жирами и углеводами может увеличить чувство голода – и похудения замедлится. Возраст. Здесь только смириться.

Здесь только смириться. Похудения. Казалось бы, мы хотим разогнать обмен веществ, чтобы похудеть, но похудения замедляет обмен веществ. Вот такой парадокс. Поэтому от похудения надо отдыхать.

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Замедленный обмен веществ не означает, что вы не похудеете. Придется приложить немного больше усилий, чем людям с быстрым метаболизмом. Но не обращайте на это внимания – думайте о результате. А он точно будет, если вы захотите,

– подытожил Андрей Невский.