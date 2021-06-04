Як приготувати тірамісу з ягодами: смачний десерт від дієтологині

Якщо ви не знаєте, що приготувати до святкового столу на десерт, або просто хочеться чимось смачним порадувати сім'ю у вихідний, тірамісу з ягодами – відмінний варіант.

Для його приготування знадобиться трохи часу, а результат порадує вас і ваших близьких. Рецептом поділилася дієтологиня Тетяна Лакуста.

Читайте Смачна запіканка з простих продуктів: корисний рецепт від відомої дієтологині

Чому тірамісу? Тому що це ідеально швидко, ідеально естетично й ненав'язливо за цукром,

– зазначила Лакуста.

Тирамису с ягодами

Інгредієнти:

Печиво савоярді – 300 грамів.

Маскарпоне – 500 грамів.

Кокосові вершки – 100 мілілітрів.

Цукор – 70 грамів.

Кава – 300 мілілітрів.

Ваніль – до смаку.

Коньяк – 1 – 2 столові ложки.

Какао – 2 – 3 столові ложки.

Полуниця – 250 грамів.

Лохина – 50 грамів.

Смачний десерт сподобається всім членам сім'ї / Фото Pixabay

Цікаво Лише 4 інгредієнти: як приготувати корисне морозиво вдома

Як приготувати:

Змішуємо вершки, маскарпоне, цукор і ваніль.

Варимо каву, охолоджуємо й додаємо коньяк.

Кожне печиво обмакуємо в каві й викладаємо перший шар.

На печиво викладаємо крем, через сито посипаємо какао рівним шаром.

На шар какао викладаємо порізану великими шматками полуницю та цілу лохину.

Повторюємо наступний шар.

Верхній шар прикрашаємо цілими ягодами, шматочками шоколаду та безе.

Десерт має постояти 2 години, щоб печиво просочилося.

Знадобиться розсувна форма. Якщо її немає – сформуйте з фольги (після приготування її потрібно буде зняти) бортики на тарілці.