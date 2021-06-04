Як приготувати тірамісу з ягодами: смачний десерт від дієтологині

4 червня 2021 , 13:50
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Джерело:

Інстаграм Тетяни Лакусти

Якщо ви не знаєте, що приготувати до святкового столу на десерт, або просто хочеться чимось смачним порадувати сім'ю у вихідний, тірамісу з ягодами – відмінний варіант.

Для його приготування знадобиться трохи часу, а результат порадує вас і ваших близьких. Рецептом поділилася дієтологиня Тетяна Лакуста.

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Чому тірамісу? Тому що це ідеально швидко, ідеально естетично й ненав'язливо за цукром,
– зазначила Лакуста.

Тирамису с ягодами

Інгредієнти:

  • Печиво савоярді – 300 грамів.
  • Маскарпоне – 500 грамів.
  • Кокосові вершки – 100 мілілітрів.
  • Цукор – 70 грамів.
  • Кава – 300 мілілітрів.
  • Ваніль – до смаку.
  • Коньяк – 1 – 2 столові ложки.
  • Какао – 2 – 3 столові ложки.
  • Полуниця – 250 грамів.
  • Лохина – 50 грамів.

Смачний десерт сподобається всім членам сім'ї / Фото Pixabay

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Як приготувати:

Важливо! Знадобиться розсувна форма. Якщо її немає – сформуйте з фольги (після приготування її потрібно буде зняти) бортики на тарілці.
  • Змішуємо вершки, маскарпоне, цукор і ваніль.
  • Варимо каву, охолоджуємо й додаємо коньяк.
  • Кожне печиво обмакуємо в каві й викладаємо перший шар.
  • На печиво викладаємо крем, через сито посипаємо какао рівним шаром.
  • На шар какао викладаємо порізану великими шматками полуницю та цілу лохину.
  • Повторюємо наступний шар.
  • Верхній шар прикрашаємо цілими ягодами, шматочками шоколаду та безе.
  • Десерт має постояти 2 години, щоб печиво просочилося.

 

Автор: Наталя Бережна