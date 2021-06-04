Як приготувати тірамісу з ягодами: смачний десерт від дієтологині

Якщо ви не знаєте, що приготувати до святкового столу на десерт, або просто хочеться чимось смачним порадувати сім'ю у вихідний, тірамісу з ягодами – відмінний варіант.
Для його приготування знадобиться трохи часу, а результат порадує вас і ваших близьких. Рецептом поділилася дієтологиня Тетяна Лакуста.
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Чому тірамісу? Тому що це ідеально швидко, ідеально естетично й ненав'язливо за цукром,
– зазначила Лакуста.
Тирамису с ягодами
Інгредієнти:
- Печиво савоярді – 300 грамів.
- Маскарпоне – 500 грамів.
- Кокосові вершки – 100 мілілітрів.
- Цукор – 70 грамів.
- Кава – 300 мілілітрів.
- Ваніль – до смаку.
- Коньяк – 1 – 2 столові ложки.
- Какао – 2 – 3 столові ложки.
- Полуниця – 250 грамів.
- Лохина – 50 грамів.
Смачний десерт сподобається всім членам сім'ї / Фото Pixabay
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Як приготувати:Важливо! Знадобиться розсувна форма. Якщо її немає – сформуйте з фольги (після приготування її потрібно буде зняти) бортики на тарілці.
- Змішуємо вершки, маскарпоне, цукор і ваніль.
- Варимо каву, охолоджуємо й додаємо коньяк.
- Кожне печиво обмакуємо в каві й викладаємо перший шар.
- На печиво викладаємо крем, через сито посипаємо какао рівним шаром.
- На шар какао викладаємо порізану великими шматками полуницю та цілу лохину.
- Повторюємо наступний шар.
- Верхній шар прикрашаємо цілими ягодами, шматочками шоколаду та безе.
- Десерт має постояти 2 години, щоб печиво просочилося.