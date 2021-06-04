Как приготовить тирамису с ягодами: вкусный десерт от диетолога

Если вы не знаете, что приготовить к праздничному столу на десерт или просто хочется чем-то вкусным порадовать семью в выходной, тирамису с ягодами – отличный вариант.
Для его приготовления понадобится немного времени, а результат порадует вас и ваших близких. Рецептом поделилась диетолог Татьяна Лакуста.
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Почему тирамису? Потому что это идеально быстро, идеально эстетично и ненавязчиво по сладости,
– отметила Лакуста.
Тирамису с ягодами
Ингредиенты:
- Печенье савоярди – 300 грамм.
- Маскарпоне – 500 грамм.
- Кокосовые сливки – 100 миллилитров.
- Сахар – 70 грамм.
- Кофе – 300 миллилитров.
- Ваниль – по вкусу.
- Коньяк – 1 – 2 столовые ложки.
- Какао – 2 – 3 столовые ложки.
- Клубника – 250 грамм.
- Голубика – 50 грамм.
Вкусный десерт понравится всем членам семьи / Фото Pixabay
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Как приготовить:Важно! Потребуется раздвижная форма. Если ее нет – сформируйте из фольги (после приготовления ее нужно будет снять) бортики на тарелке.
- Смешиваем сливки, маскарпоне, сахар и ваниль.
- Варим кофе, охлаждаем и добавляем коньяк.
- Каждое печенье обмакиваем в кофе и выкладываем первый слой.
- На печенье выкладываем крем, через сито посыпаем какао ровным слоем.
- На слой какао выкладываем крупно порезанную клубнику и целую голубику. Повторяем следующий слой.
- Верхний слой украшаем целыми ягодами, кусочками шоколада и безе.
- Десерт должен постоять 2 часа, чтобы печенье пропиталось.