Как приготовить тирамису с ягодами: вкусный десерт от диетолога

Если вы не знаете, что приготовить к праздничному столу на десерт или просто хочется чем-то вкусным порадовать семью в выходной, тирамису с ягодами – отличный вариант.

Для его приготовления понадобится немного времени, а результат порадует вас и ваших близких. Рецептом поделилась диетолог Татьяна Лакуста.

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Почему тирамису? Потому что это идеально быстро, идеально эстетично и ненавязчиво по сладости,

– отметила Лакуста.

Тирамису с ягодами

Ингредиенты:

Печенье савоярди – 300 грамм.

Маскарпоне – 500 грамм.

Кокосовые сливки – 100 миллилитров.

Сахар – 70 грамм.

Кофе – 300 миллилитров.

Ваниль – по вкусу.

Коньяк – 1 – 2 столовые ложки.

Какао – 2 – 3 столовые ложки.

Клубника – 250 грамм.

Голубика – 50 грамм.

Вкусный десерт понравится всем членам семьи / Фото Pixabay

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Как приготовить:

Смешиваем сливки, маскарпоне, сахар и ваниль.

Варим кофе, охлаждаем и добавляем коньяк.

Каждое печенье обмакиваем в кофе и выкладываем первый слой.

На печенье выкладываем крем, через сито посыпаем какао ровным слоем.

На слой какао выкладываем крупно порезанную клубнику и целую голубику. Повторяем следующий слой.

Верхний слой украшаем целыми ягодами, кусочками шоколада и безе.

Десерт должен постоять 2 часа, чтобы печенье пропиталось.

Потребуется раздвижная форма. Если ее нет – сформируйте из фольги (после приготовления ее нужно будет снять) бортики на тарелке.