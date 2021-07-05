Просто та смачно: Аніта Луценко поділилася рецептом улюбленого супу

5 липня 2021 , 20:09
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Джерело:

Інстаграм Аніти Луценко

У спеку часом зовсім не хочеться їсти. Тому краще готувати щось легке з сезонними овочами.

Такою стравою є томатний суп з сочевицею. Улюбленим рецептом поділилася фітнес-тренерка Аніта Луценко.

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Томатний суп з сочевицею

Час приготування – 40 хвилин. В одній порції – 255 ккал.

Інгредієнти (на 4 порції):

  • Овочевий або м'ясний бульйон – 1 літр.
  • Червона сочевиця – 1 склянка (попередньо слід на 30 хвилин замочити в холодній воді).
  • Томатний соус або томати у власному соку – 1 склянка.
  • Цибуля – 1 штука.
  • Селера – ½ стебла.
  • Морква – ½ штуки.
  • Копчені ковбаски – 100 грамів.
  • Часниково-імбирна паста – 1 чайна ложка.
  • Оливкова олія – до смаку.
  • Сіль – до смаку.

Смачний суп сподобається і дорослим, і дітям / Фото Pixabay

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Приготування:

  • У бульйон додаємо сочевицю і доводимо до кипіння.
  • Нарізаємо цибулю, селеру та моркву дрібними кубиками. Обсмажуємо з часниково-імбирною пастою на оливковій олії.
  • Додаємо томатний соус і тушкуємо ще 5 – 10 хвилин.
  • Додаємо овочеву суміш у бульйон і варимо на слабкому вогні близько 20 хвилин (до готовності сочевиці).
  • Подавати з тонко нарізаними ковбасками.
Важливо! Фітнес-тренерка наголосила, що немає поганої чи хорошої їжі – є дозування.

Як приготувати суп: дивіться на відео

 

Автор: Наталя Бережна