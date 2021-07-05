Просто и вкусно: Анита Луценко поделилась рецептом любимого супа

5 июля 2021 , 20:09
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Источник:

Инстаграм Аниты Луценко

В жару порой совсем не хочется есть. Поэтому лучше готовить что-то легкое с сезонными овощами.

Таким блюдом является томатный суп с чечевицей. Любимым рецептом поделилась фитнес-тренер Анита Луценко.

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Томатный суп с чечевицей

Время приготовления – 40 минут. В одной порции – 255 ккал.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Овощной или мясной бульон – 1 литр.
  • Красная чечевица – 1 стакан (предварительно следует на 30 минут замочить в холодной воде).
  • Томатный соус или томаты в собственном соку – 1 стакан.
  • Лук – 1 штука.
  • Сельдерей – ½ стебля.
  • Морковь – ½ штуки.
  • Копченые колбаски – 100 грамм.
  • Чесночно-имбирная паста – 1 чайная ложка.
  • Оливковое масло – по вкусу.
  • Соль – по вкусу. 

Вкусный суп понравится и взрослым, и детям / Фото Pixabay

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Приготовление:

  • В бульон добавляем чечевицу и доводим до кипения.
  • Нарезаем лук, сельдерей и морковь мелкими кубиками. Обжариваем с чесночно-имбирной пастой на оливковом масле.
  • Добавляем томатный соус и тушим еще 5 – 10 минут.
  • Добавляем овощную смесь в бульон и варим на слабом огне около 20 минут (до готовности чечевицы).
  • Подаваем с тонко нарезанными колбасками.
Важно! Фитнес-тренер подчеркнула, что нет плохой или хорошей еды – есть дозировка.

Как приготовить суп: смотрите на видео

 

Автор: Наталя Бережна