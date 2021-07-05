Просто и вкусно: Анита Луценко поделилась рецептом любимого супа
5 июля 2021 , 20:09Читати новину українською
Источник:Инстаграм Аниты Луценко
В жару порой совсем не хочется есть. Поэтому лучше готовить что-то легкое с сезонными овощами.
Таким блюдом является томатный суп с чечевицей. Любимым рецептом поделилась фитнес-тренер Анита Луценко.
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Томатный суп с чечевицей
Время приготовления – 40 минут. В одной порции – 255 ккал.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Овощной или мясной бульон – 1 литр.
- Красная чечевица – 1 стакан (предварительно следует на 30 минут замочить в холодной воде).
- Томатный соус или томаты в собственном соку – 1 стакан.
- Лук – 1 штука.
- Сельдерей – ½ стебля.
- Морковь – ½ штуки.
- Копченые колбаски – 100 грамм.
- Чесночно-имбирная паста – 1 чайная ложка.
- Оливковое масло – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Вкусный суп понравится и взрослым, и детям / Фото Pixabay
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Приготовление:
- В бульон добавляем чечевицу и доводим до кипения.
- Нарезаем лук, сельдерей и морковь мелкими кубиками. Обжариваем с чесночно-имбирной пастой на оливковом масле.
- Добавляем томатный соус и тушим еще 5 – 10 минут.
- Добавляем овощную смесь в бульон и варим на слабом огне около 20 минут (до готовности чечевицы).
- Подаваем с тонко нарезанными колбасками.
Как приготовить суп: смотрите на видео